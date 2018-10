Giulia Salemi | la Kardashian italiana che impazza al GF Vip

FRANCESCO MONTE/ Video - dopo la lite scoppia la pace con Giulia Salemi : "ho un fuoco..." (Grande Fratello Vip) : FRANCESCO MONTE chiude con Giulia Salemi? dopo il chiarimento, scoppia un'altra pesante discussione tra i due. L'ex tronista sbotta: "con te non parlo più" (Grande Fratello Vip).(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 12:50:00 GMT)

Andrea Iannone : “Nessun flirt con Giulia Salemi - non la conosco nemmeno” : Giulia Salemi e Andrea Iannone: l’ex fidanzato di Belen Rodriguez smentisce il gossip Andrea Iannone non ci ha mai provato con Giulia Salemi. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha seccamente smentito a 361 magazine il gossip che sta circolando in questi giorni sul suo conto. A farlo girare Fariba Therani, madre di Giulia ed ex […] L'articolo Andrea Iannone: “Nessun flirt con Giulia Salemi, non la conosco nemmeno” ...

Iannone ha avuto un flirt con Giulia Salemi? La replica del pilota alle ‘fantasie’ della gieffina : Andrea Iannone parla del presunto flirt con Giulia Salemi, tra la bella persiana ed il pilota di MotoGp c’è stato davvero qualcosa? La replica dell’ex fidanzato di Belen Tra Andrea Iannone e Giulia Salemi c’è mai stato qualcosa? Secondo la madre della bellissima gieffina, tra la figlia e il pilota di MotoGp ci sarebbe stato un flirt andato a finire male per la poca disponibilità sessuale di Giulia (LEGGI QUI). Ora però, a ...

GF VIP : nella notte Francesco Monte dopo il bacio litiga con Giulia Salemi e critica il suo atteggiamento. Guarda il VIDEO : Francesco Monte e Giulia Salemi si sono baciati nel cuore della notte ma il loro rapporto, dopo quel bacio, si L'articolo GF VIP: nella notte Francesco Monte dopo il bacio litiga con Giulia Salemi e critica il suo atteggiamento. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip – Giulia Salemi e Francesco Monte uno contro l’altro : scoppia la lite per il bacio e per Cecilia [VIDEO] : Dopo il bacio, scoppia la lite tra Giulia Salemi e Francesco Monte: i due si piacciono ancora o è già finita? L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ promette di non parlare più alla giovane persiana Al Grande Fratello Vip 3 la storia tra Giulia Salemi e Francesco Monte è già giunta al termine? Dopo il bacio scattato la scorsa notte i due hanno litigato ben due volte. La prima litigata è scoppiata proprio a causa della ...

Cecilia Rodriguez contro Giulia Salemi/ "Interessata agli uomini della famiglia" : la risposta di Fariba : Nel programma di Alfonso Signorini Cecilia Rodriguez sbotta contro Giulia Salemi rea di interessarsi a tutti gli uomini della famiglia Rodriguez. La risposta di Fariba a Mattino5(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 10:20:00 GMT)

Grande Fratello Vip 3 - Giulia Salemi litiga con Francesco Monte : "Non sono un chihuahua". Lui : "Attenta agli aggettivi" : Nonostante si parli insistentemente di un loro avvicinamento, non scorre del tutto buon sangue tra Giulia Salemi e Francesco Monte: nelle ultime ore l'account ufficiale del Grande Fratello Vip 3 ha pubblicato un Instagram un video nel quale l'ex concorrente di Miss Italia e l'ex tronista discutono animatamente in giardino alla presenza degli altri concorrenti della casa.Ecco cosa dice Monte: Giulia, a parte che veramente questa me la ...

Gf Vip : Cecilia Rodriguez accusa Giulia Salemi : “Ora possiamo dirlo - ha problemi con la mia famiglia”. Leggi il motivo : Cecilia Rodriguez spara a zero su Giulia Salemi. Ospite di ‘Casa Signorini’, la modella argentina commenta senza filtri la complicità L'articolo Gf Vip: Cecilia Rodriguez accusa Giulia Salemi: “Ora possiamo dirlo, ha problemi con la mia famiglia”. Leggi il motivo proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip 3 : Giulia Provvedi aiuta la Salemi con Monte : Il rapporto tra Giulia Salemi e Francesco Monte si fa sempre più complicato al Grande Fratello Vip. Se inizialmente sembrava che tra la modella e l’ex tronista potesse nascere una storia d’amore, in queste ore i due ragazzi hanno litigato aspramente. Alcuni atteggiamenti e domande di Giulia non sarebbero stati graditi da Francesco Monte. L’ex di Cecilia Rodriguez ha manifestato immediatamente la sua delusione all’influencer che, dal canto suo, ...

Francesco Monte e Giulia Salemi hanno litigato : tirata in ballo Cecilia : Francesco Monte furioso con Giulia Salemi: c’entra anche Cecilia Dopo il bacio, è arrivata anche la prima lite forte tra Francesco Monte e Giulia Salemi. La neo coppia della terza edizione del Grande Fratello Vip ha avuto uno scontro piuttosto acceso ed è stata tirata in causa anche Cecilia Rodriguez. L’ex tronista di Uomini e Donne è andato su tutte le furie con l’influencer, usando parole anche forti. Nelle ultime ore ...

Francesco Monte e Giulia Salemi - è successo dopo il bacio. Tensione alle stelle al Grande Fratello : Al Grande Fratello Vip 3 prosegue la telenovela tra Francesco Monte, storico ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ed ex concorrente dell’isola dei Famosi 2018 e l’attrice e modella Giulia Salemi. “Ormai siamo una coppia, no?”, ha detto questa mattina con un pizzico di ironia l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez alla giovane. Una mattinata iniziata con sorrisi e coccole, poi sfociata in una lite furiosa. Sin dall’inizio della terza ...