La sorveglianza speciale pertà sociale è la misura che può essere applicata a uno, anche senza la condanna di primo grado. E' il principio stabilito, per la prima volta in Italia,da una sentenza emessa dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano che ritiene si possa trattare loun presunto mafioso per latà sociale. La sentenza si basa sulla riforma del 2017 del codice antimafia ed è stata emessa nei confronti di un filippino accusato di atti persecutori dalla sua ex(Di venerdì 12 ottobre 2018)