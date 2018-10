Giro di Lombardia | diversi forfait importanti | anche Alaphilippe rinuncia

Giro di Lombardia 2018 : la Francia fa paura con Bardet e Pinot. Transalpini candidati al successo : Sabato infuocato per gli appassionati di ciclismo, vista la presenza del Giro di Lombardia 2018, ultima classica Monumentale, a cui parteciperanno tutti gli uomini più forti del momento: Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali, Michael Woods (terzo ai Mondiali) per citare i primissimi favoriti, ma la lista prosegue con i vari Gianni Moscon, Fabio Aru, Rigoberto Uran, Egan Bernal, Primoz Roglic e i fratelli Simon e Adam Yates. Impossibile, poi, non ...

Giro di Lombardia 2018 - gli outsider e le possibili sorprese. Attenzione a Primoz Roglic e Adam Yates : Una corsa dura e lunga come il Giro di Lombardia può regalare dei colpi di scena. La Classica delle Foglie Morte è infatti l’ultima grande corsa della stagione e con la fatica che si fa sentire in tutti i corridori, non è da escludere un epilogo che differisca dai pronostici. Dopo aver analizzato i favoriti, oggi andiamo quindi a scoprire gli outsider e le possibili sorprese del Giro di Lombardia 2018. Partiamo da Primoz Roglic, uno dei più ...

Giro di Lombardia 2018 - i favoriti. Alejandro Valverde vuole la vittoria in maglia iridata - l’Italia sogna con Vincenzo Nibali e Gianni Moscon : Si preannuncia grande spettacolo sabato al Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento della stagione. La 112ma edizione della Classica delle Foglie Morte vedrà i più forti corridori del momento darsi battaglia su un impegnativo percorso di 241 km da Bergamo a Como, con Ghisallo, Muro di Sormano e Civiglio che decideranno la corsa nel finale. Cerchiamo quindi di scoprire chi potrà salire sul gradino più alto del podio con i favoriti del Giro di ...

Giro di Lombardia 2018 : Vincenzo Nibali sogna il tris. Condizione migliore rispetto al Mondiale - lo Squalo ci crede : Vincenzo Nibali ci crede, il sogno di conquistare il terzo Giro di Lombardia in carriera è possibile. Il 33enne siciliano dopo essersi imposto in solitaria sia nel 2015, che nel 2017, proverà a ripetersi in questa 112ma edizione e chiudere così con una grande vittoria una stagione molto sfortunata. Nelle ultime corse disputate lo Squalo ha dato segnali positivi, dimostrando una Condizione migliore rispetto al Mondiale. Al Giro dell’Emilia ...

Giro di Lombardia 2018 : Alejandro Valverde si presenta alla “Classica delle foglie morte” da Campione del Mondo e favorito : Ci sarà anche il Campione del Mondo Alejandro Valverde sabato al Giro di Lombardia 2018. Lo spagnolo ha scelto il programma del suo fine stagione e, com’era prevedibile, disputerà le tre classiche italiane da capoGiro (Tre Valli Varesine, Milano-Torino e Lombardia). La prima apparizione con la maglia iridata è proprio adesso nella corsa varesina che chiude il Trittico Lombardo, dopo le vittorie, rispettivamente, di Gianni Moscon e Sonny ...

Giro di Lombardia 2018 : Gianni Moscon a caccia della prima Classica Monumento della carriera : Sabato al Giro di Lombardia, Gianni Moscon cercherà di conquistare la prima Classica Monumento della carriera. Il 24enne trentino dopo il terzo posto ottenuto nella scorsa edizione è pronto a fare il definitivo salto di qualità ed entrare nell’albo doro della Classica delle Foglie Morte. Un’impresa possibile, visto lo speciale momento che sta vivendo Moscon in questo finale di stagione. Dopo la squalifica per i fatti del Tour de France, il ...

Giro di Lombardia 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti (in aggiornamento) : startlist di altissimo livello per la 112ma edizione del Giro di Lombardia. Alla partenza da Bergamo ci saranno infatti tanti big pronti a lasciare il segno nell’ultima Classica Monumento della stagione. L’Italia sogna in grande con Vincenzo Nibali, pronto a tornare protagonista e bissare il successo dello scorso anno, e Gianni Moscon, in grande forma in questo finale di stagione. Troveremo poi i medagliati del Mondiale, con il campione iridato ...

Giro di Lombardia 2018 : il percorso ai raggi X. 241 km da Bergamo a Como : Ghisallo - Muro di Sormano e Civiglio decisivi : Da Bergamo a Como, 241 km di battaglia per conquistare la 112ma edizione del Giro di Lombardia. L’ultima Classica Monumento della stagione offrirà anche quest’anno spettacolo, visto il percorso duro e i tanti big al via, dal nostro Vincenzo Nibali, pronto a bissare il successo dello scorso anno ad Alejandro Valverde, che cercherà di mettere subito il proprio sigillo in maglia iridata. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio cosa attende i ...

Giro di Lombardia 2018 : data - programma - orari e tv : Sabato 13 ottobre si correrà la 112ma edizione del Giro di Lombardia. L’ultima Classica Monumento della stagione vedrà i corridori affrontare un percorso di 241 km da Bergamo a Como con oltre 4.000 metri di dislivello da superare attraverso cinque salite: Colle Gallo, Colle Brianza, Madonna del Ghisallo, Muro di Sormano e Civiglio. Una corsa che vedrà al via tantissimi corridori di livello, tra cui il neo campione del mondo Alejandro Valverde e ...

Giro di Lombardia 2018 : programma - orari e tv. Il calendario e la data : Sabato 13 ottobre si correrà il Giro di Lombardia, giunto alla sua 112ma edizione. Anche quest’anno la “Classica delle Foglie Morte” sarà colma di campioni, i quali si sfideranno lungo i 241 km che porteranno da Bergamo a Como, con 5 salite, tra cui il durissimo Muro di Sormano, ed un dislivello di circa 2000 metri. Non è improbabile che a giocarsi la vittoria saranno gli stessi protagonisti del Mondiali, considerata la ...

Ciclismo : Lombardia e Giro - c’è tanta Italia nel futuro di Alejandro Valverde : Non è ancora sicuro dove si vedra' per la prima volta in maglia iridata, ma Alejandro Valverde [VIDEO] ha gia' le idee chiare sul suo futuro. Il fuoriclasse murciano tornera' in corsa la prossima settimana, certamente al Giro di Lombardia ma forse anche prima. Il nuovo Campione del Mondo ha gia' in mente i programmi per la prossima stagione, con un calendario sorprendente, ed anche l’assalto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, che potrebbero essere ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali sceglie le ultime corse dell’anno. Lo Squalo tra Emilia e Lombardia - proiettato verso Giro d’Italia 2019 e Mondiali-Olimpiadi 2020 : Vincenzo Nibali ha dovuto alzare bandiera bianca durante i Mondiali corsi domenica scorsa a Innsbruck, lo Squalo si è staccato sull’ultima salita di Igls e non è riuscito a lottare per la conquista della maglia iridata, il suo grande obiettivo stagionale. Il messinese ha pagato a caro prezzo l’infortunio subito al Tour de France quando è caduto sull’Alpe d’Huez per colpa di uno spettatore: la frattura della decima ...

Giro di Lombardia 2018 : data - programma - orario e tv. Il percorso della ‘Classica delle foglie morte’ : Sabato 13 ottobre si correrà il Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento della stagione. La “Classica delle foglie Morte” anche quest’anno sarà un appuntamento imperdibile per gli appassionati di ciclismo, con tanti campioni che si sfideranno per la conquista di una delle corse più ambite dell’anno. Lo scorso anno trionfò in solitaria Vincenzo Nibali, con uno spettacolare attacco nel finale. Questa 112ma edizione prevede un percorso di 241 ...

Ciclismo - Gianni Moscon l’unico giovane talento azzurro. Prossimo obiettivo : il Giro di Lombardia : Un lampo di luce azzurra è arrivato nella prova in linea elite dei Mondiali di Ciclismo di Innsbruck. Se Alejandro Valverde si è andato a prendere con pieno merito il titolo che tanto gli mancava nel palmares, l’Italia non ha potuto gioire e deve allungare l’astinenza dall’iride, con il trionfo di Alessandro Ballan in quel di Varese che è lontano ormai 10 anni. C’è stata però una performance da sottolineare e che fa ...