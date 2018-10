Giro di Lombardia 2018 Percorso | orari tv e favoriti

Giro di Lombardia 2018 : tutte le vittorie dell’Italia. Di Vincenzo Nibali l’ultimo assolo : Domani prenderà il via l’attesissimo Giro di Lombardia 2018. L’Italia si affido al solito Vincenzo Nibali, vincitore dello scorso anno, e al talento di Gianni Moscon. Ripercorriamo a ritroso le vittorie degli azzurri nella “Classica delle foglie morte”, a partire proprio dall’ultimo sigillo dello squalo. In tutto 69 successi italiani su 111 edizioni, di cui ben 5 di Fausto Coppi. Questa la tabella con tutti i ...

Giro di Lombardia 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti : startlist di altissimo livello per la 112ma edizione del Giro di Lombardia. Alla partenza da Bergamo ci saranno infatti tanti big pronti a lasciare il segno nell’ultima Classica Monumento della stagione. L’Italia sogna in grande con Vincenzo Nibali, pronto a tornare protagonista e bissare il successo dello scorso anno, e Gianni Moscon, in grande forma in questo finale di stagione. Troveremo poi i medagliati del Mondiale, con il campione iridato ...

Gli eventi del Giro di Lombardia Ricco cartellone e Van De Sfroos : Sarà pure una gara che non ha bisogno di presentazioni, ma per questa edizione del Giro di Lombardia ne sono state fatte almeno tre. Perché il programma di iniziative collaterali si è arricchito nelle ...

Giro di Lombardia 2018 : a che ora passa e in quali comuni e province? Quando arriva la corsa a casa tua! : Sabato 13 ottobre si correrà il Giro di Lombardia 2018, ultima Classica Monumento dell’anno che sostanzialmente chiude la stagione del grande ciclismo. Su un percorso particolarmente duro, caratterizzato da alcune salite molto impegnative come il Ghisallo, il Muro di Sormano e il Civiglio, alcuni dei più grandi campioni del panorama internazionale si daranno battaglia per la conquista della prestigiosa Classica delle Foglie Morte: Vincenzo ...

Giro di Lombardia 2018 : tutti gli italiani al via. Gianni Moscon e Vincenzo Nibali le punte da vittoria : Saranno 43 gli italiani attesi alla partenza di Bergamo per la 112ma edizione del Giro di Lombardia. La Classica delle Foglie Morte è storicamente terreno di conquista per il Bel Paese che vanta ben 69 successi e quest’anno ci sarà la concreta possibilità di raggiungere quota 70. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani al via e loro ambizioni per questa corsa. Saranno due le punte per la vittoria: Vincenzo Nibali e Gianni Moscon. Lo Squalo ...

Giro di Lombardia 2018 - l’orario d’inizio e i passaggi nelle cittadine di Bergamo e Como. Il programma completo : Sabato 12 ottobre si disputerà Il Giro di Lombardia 2018, Classica Monumento di ciclismo che scatterà da Bergamo alle ore 10.30. Vediamo nel dettaglio la cronotabella e la planimetria, conosciamo nel dettaglio dove passeranno i ciclisti. il chilometro 0 è posto in via San Bernardino all’altezza della strada statale 42 dove il gruppo passerà alle ore 10.35 dopo un piccolo trasferimento, a quel punto mancheranno 241 chilometri al traguardo. ...

Giro di Lombardia 2018 : su che canale vederlo in tv e streaming. Orario e programma : Domani (sabato 13 ottobre) si correrà la 112ma edizione del Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento della stagione. La Classica delle Foglie Morte si preannuncia anche quest’anno spettacolare con i corridori che dovranno affrontare un duro percorso di 241 km da Bergamo a Como, caratterizzato nella parte finale dalle ascese al Ghisallo, Muro di Sormano e Civiglio. Ci sarà una startlist di altissimo livello con il neo Campione del Mondo ...

Giro di Lombardia - diversi forfait importanti : anche Alaphilippe rinuncia : A due giorni dal Giro di Lombardia cresce l’attesa per l’ultimo grande evento della stagione del Ciclismo che si preannuncia come sempre intenso e spettacolare. Mancheranno però alcuni dei protagonisti che erano previsti per la sfida, a partire da Julian Alaphilippe, che un anno fa arrivò secondo nel Lombardia vinto da Vincenzo Nibali. Dopo la delusione del Mondiale, dove era tra i grandi favoriti ma ha chiuso solo ottavo, il corridore francese ...

Giro di Lombardia 2018 : la Francia fa paura con Bardet e Pinot. Transalpini candidati al successo : Sabato infuocato per gli appassionati di ciclismo, vista la presenza del Giro di Lombardia 2018, ultima classica Monumentale, a cui parteciperanno tutti gli uomini più forti del momento: Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali, Michael Woods (terzo ai Mondiali) per citare i primissimi favoriti, ma la lista prosegue con i vari Gianni Moscon, Fabio Aru, Rigoberto Uran, Egan Bernal, Primoz Roglic e i fratelli Simon e Adam Yates. Impossibile, poi, non ...

Giro di Lombardia 2018 - gli outsider e le possibili sorprese. Attenzione a Primoz Roglic e Adam Yates : Una corsa dura e lunga come il Giro di Lombardia può regalare dei colpi di scena. La Classica delle Foglie Morte è infatti l’ultima grande corsa della stagione e con la fatica che si fa sentire in tutti i corridori, non è da escludere un epilogo che differisca dai pronostici. Dopo aver analizzato i favoriti, oggi andiamo quindi a scoprire gli outsider e le possibili sorprese del Giro di Lombardia 2018. Partiamo da Primoz Roglic, uno dei più ...

Giro di Lombardia 2018 - i favoriti. Alejandro Valverde vuole la vittoria in maglia iridata - l’Italia sogna con Vincenzo Nibali e Gianni Moscon : Si preannuncia grande spettacolo sabato al Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento della stagione. La 112ma edizione della Classica delle Foglie Morte vedrà i più forti corridori del momento darsi battaglia su un impegnativo percorso di 241 km da Bergamo a Como, con Ghisallo, Muro di Sormano e Civiglio che decideranno la corsa nel finale. Cerchiamo quindi di scoprire chi potrà salire sul gradino più alto del podio con i favoriti del Giro di ...

Giro di Lombardia 2018 : Vincenzo Nibali sogna il tris. Condizione migliore rispetto al Mondiale - lo Squalo ci crede : Vincenzo Nibali ci crede, il sogno di conquistare il terzo Giro di Lombardia in carriera è possibile. Il 33enne siciliano dopo essersi imposto in solitaria sia nel 2015, che nel 2017, proverà a ripetersi in questa 112ma edizione e chiudere così con una grande vittoria una stagione molto sfortunata. Nelle ultime corse disputate lo Squalo ha dato segnali positivi, dimostrando una Condizione migliore rispetto al Mondiale. Al Giro dell’Emilia ...

Giro di Lombardia 2018 : Alejandro Valverde si presenta alla “Classica delle foglie morte” da Campione del Mondo e favorito : Ci sarà anche il Campione del Mondo Alejandro Valverde sabato al Giro di Lombardia 2018. Lo spagnolo ha scelto il programma del suo fine stagione e, com’era prevedibile, disputerà le tre classiche italiane da capoGiro (Tre Valli Varesine, Milano-Torino e Lombardia). La prima apparizione con la maglia iridata è proprio adesso nella corsa varesina che chiude il Trittico Lombardo, dopo le vittorie, rispettivamente, di Gianni Moscon e Sonny ...

Giro di Lombardia 2018 : Gianni Moscon a caccia della prima Classica Monumento della carriera : Sabato al Giro di Lombardia, Gianni Moscon cercherà di conquistare la prima Classica Monumento della carriera. Il 24enne trentino dopo il terzo posto ottenuto nella scorsa edizione è pronto a fare il definitivo salto di qualità ed entrare nell’albo doro della Classica delle Foglie Morte. Un’impresa possibile, visto lo speciale momento che sta vivendo Moscon in questo finale di stagione. Dopo la squalifica per i fatti del Tour de France, il ...