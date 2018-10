Giovanni Tria | disastroso lapsus sulla manovra | ' Se ce la faremo? Spero di no'

Giovanni Tria - bomba della Reuters : si dimette a gennaio dopo l'approvazione della manovra finanziaria : L'agenzia Reuters rivela che il ministro dell'Economia Giovanni Tria sarebbe pronto a lasciare il suo incarico a gennaio , dopo l'approvazione della manovra finanziaria da parte del parlamento, che dovrà compiersi al più tardi il 31 dicembre 2018 ...

Paolo Savona - il retroscena da Palazzo Chigi : con Giovanni Tria è scontro furioso : Motivo? Il ministro dell' Economia non ha gradito di essere scavalcato dal suo collega sulla linea della prudenza. Il responsabile dell'Europa ha abbandonato infatti l'euroscetticismo per diventare ...

Giovanni Tria teme lo spread : 'Se superiamo 400 - la legge Fornero e il reddito saranno rimandati di tre mesi' : Giovanni Tria - riferiscono fonti parlamentari della maggioranza - cambia le carte in tavola e, in caso di innalzamento dello spread oltre 400, propone il rinvio di qualche mese dell'approdo delle ...

Giovanni Tria - il ministro spaventapasseri che vale zero : potrebbe sostituirlo un Danilo Toninelli qualunque : A parziale discolpa di Luigi Di Maio, va detto che il vero danno ambulante con la targa da ministro non è lui. Centoventi giorni di governo hanno assegnato il ruolo di peggiore a Giovanni Tria. Doveva ...

Manovra - Giovanni Tria dà i numeri della Flat tax ma Matteo Salvini lo corregge : Le cifre del ministro Giovanni Tria non sono quelle giuste e Matteo Salvini lo corregge. Questa volta i conti non tornano sulla Flat tax . Il ministro dell'Economia costretto a tornare in Parlamento per difendere una legge di bilancio che ha raggiunto quota 37 miliardi ha stimato il costo di avvio della misura in 600 milioni nel 2019 che salgono a 1,8 ...

Giovanni Tria - l'economista grillino Andrea Roventini pronto a prendere il suo posto nel governo : 'Fare il ministro non è semplice ma è una bella sfida. Stare chiuso in un ufficio a scrivere articoli senza mettere in pratica le proprie idee non è quello a cui penso'. Chi parla non è Giovanni Tria ,...

Giovanni Tria - lite con Renato Brunetta sullo spread? Claudio Borghi gli spegne il microfono : mai visto prima : Scene mai viste al termine dell'audizione di Giovanni Tria sul Def di fronte alle commissioni parlamentari. Il ministro dell'Economia, infatti, è stato protagonista di un aspro scambio con Renato Brunetta . Il deputato di Forza Italia, come mostra il video pubblicato da Repubblica.it , gli ha chiesto cosa succederebbe se lo ...

Per il 2020 e il 2021 ci sarà la riduzione degli aumenti dell'Iva rispettivamente per 5,5 miliardi e 4,4 miliardi di euro. Lo dice il ministro dell'economia Giovanni Tria illustrando la Nota di aggiornamento al DEF in cui conferma che per il 2020 e il 2021 gli obiettivi di deficit/Pil sono del 2,1% e dell'1,8 per cento.

Giovanni Tria in audizione sul Def : "Ha ragione Fico - abbassare i toni nel dialogo con l'Unione Europea" : "Come è noto la Commissione Ue ha espresso preoccupazione circa la modifica del percorso programmatico. Ora si apre una fase di confronto costruttivo con la Commissione che potrà valutare le fondate ragioni della strategia di crescita del governo delineata dalla manovra. In questo confronto costruttivo voglio dichiarare il mio accordo con il Presidente della Camera, sulla necessità di abbassare i toni". L'Italia si trova in ...

Striscia la Notizia - Luciana Littizzetto e la battutaccia su Giovanni Tria a Che tempo che fa : Nella rubrica 'Che satira tira', Striscia la Notizia ha rilanciato una battuta dell'ultimo monologo di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa . Nel mirino, il ministro dell'Economia Giovanni Tria , al quale riserva una battuta maliziosa: 'C'è uno che in questo momento non ha proprio voglia di ciupare...', ed è proprio lui, Tria. E ancora: 'Il ministro ha cercato di ...

Manovra - lettera a Giovanni Tria di Pierre Moscovici : 'Devianza significativa è fonte di preoccupazione' : Parlano di una ' deviazione significativa ', di ' grave preoccupazione '. Così si esprima la Commissione europea che ritiene che i nuovi obiettivi di bilancio fissati dalla nota di aggiornamento del ...

Marco Travaglio - la vignetta feroce sul Fatto quotidiano : Giovanni Tria ministro pagliaccio : Nel circo di questa manovra economica, il vero colpevole di tutto secondo il Fatto quotidiano è proprio il sottomesso ministro dell'Economia. Che ora, nella beffarda vignetta di Mannelli in prima ...

Giovanni Tria - il giallo del master fantasma della sua portavoce. E poi il nome - l'età... : 'Non sono sorpresa. In quel periodo usavo un altro nome e un documento diverso, quindi non mi trova negli archivi. Però io quel master in Business Administration lo ho conseguito'. Quando chiediamo ...

Giovanni Tria scrive a Bruxelles. La crescita stimata attorno all'1 - 5% per tre anni : Una manovra che sarà "coraggiosa e responsabile, puntando alla crescita e al benessere dei cittadini". Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha inviato la lettera alla Commissione Europea riguardante la modifica del percorso programmatico di finanza pubblica contenuto nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza.Confermato il previsto percorso sul deficit, "che passerà dal 2.4% del 2019 al 2.1% del 2020 per ...