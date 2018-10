Giovanni Floris | ' Tria non solo è debole ma sembra non credere nelle idee del governo | la

Matteo Salvini - il trionfo senza precedenti da Giovanni Floris : cosa succede allo share quando se ne va : L'ovazione dello studio di Giovanni Floris a Matteo Salvini ha detto molto, ma non tutto. La verità è che il leader della Lega , ospite di DiMartedì su La7 , ha stracciato gli ascolti e il suo collega ...

Giovanni Floris : torna la trasmissione leader nell'approfondimento : Un anno per molti aspetti decisivo per la politica e per l'economia del nostro Paese'. Miss Italia: Pupo vincitore morale tra polemiche e battute - LEGGI Foto: Youtube Bob Sinclar: il deejay lasciato ...

DiMartedì con Giovanni Floris su La7 - quando in tv : Tutto pronto per il ritorno di Giovanni Floris alla guida di “DiMartedì”, il talk show politico trasmesso su La7: ecco quando in onda Torna in prima serata il talk show politico di successo condotto da Giovanni Floris. Si tratta di “DiMartedì“, il programma giunto quest’anno alla sua quarta edizione. Ecco alcune anticipazioni e soprattutto la data di partenza della nuova stagione. DiMartedì su La7: quando inizia La ...