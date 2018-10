Giornate FAI d’autunno | il 14 ottobre il Centro Visite della Riserva Statale “Monte

Giornate FAI d’autunno 2018 - il meglio da vedere : Venezia Casa MasieriValva, Villa d'AyalaBologna, Canale delle MolineBologna, Palazzo ZaniCatania, Biblioteca Ursino RecuperoRoma, Treno presidenzialeBorgo di DozzaRoma, Ala MazzonianaNapoli, Giardino e Ipogeo di BabukParma, Certosa di san GirolamoTornano le Giornate Fai d’Autunno, quest’anno in programma sabato 13 e domenica 14 ottobre. Come ormai da tradizione, tantissimi saranno i siti aperti al pubblico: 660 luoghi in tutta Italia ...