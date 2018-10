Giornate Fai d’autunno 2018 | il meglio da vedere

vanityfair

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Venezia Casa MasieriValva, Villa d'AyalaBologna, Canale delle MolineBologna, Palazzo ZaniCatania, Biblioteca Ursino RecuperoRoma, Treno presidenzialeBorgo di DozzaRoma, Ala MazzonianaNapoli, Giardino e Ipogeo di BabukParma, Certosa di san GirolamoTornano leFai d’Autunno, quest’anno in programma sabato 13 e domenica 14 ottobre. Come ormai da tradizione, tantissimi saranno i siti aperti al pubblico: 660 luoghi in tutta Italia per scoprire (con una semplice offerta di pochi euro) arte, storia e bellezze, ci permettono di guardare con occhi nuovi posti mai immaginati prima e scoprire il nostro grande patrimonio: chiese, palazzi, piazze, scorci e giardini, ma anche vere stranezze, segreti d’arte, e molti luoghi aperti solo per questa occasione. LEGGI ANCHEGite d'autunno: dal 13 ottobre è attivo il Treno del Foliage tra Italia e Svizzera In questo percorso nella ...