Giorgetti | ' Nel calcio siamo all' anno zero'

Mattarella vuole garanzie sulla tenuta del Paese e adesso spera nella mediazione di Giorgetti : Roma Un messaggio per i 75 anni della strage nazista di Acerra. Un incontro con i vertici della fondazione Bietti per la ricerca in oftalmologia. Un approfondimento tecnico sul decreto sicurezza, tenuto ancora 24 ore in freezer prima della firma. Soltanto ordinaria amministrazione, si direbbe, nell'agenda del capo dello Stato. In realtà l'attenzione del presidente è tutta sul vertice di Palazzo Chigi sulla manovra. Riuscirà il governo a ...

Olimpiadi 2026 - Toninelli : «Torino è la scelta migliore». Ma Giorgetti : «Vicenda chiusa» : Torino è la scelta migliore per le Olimpiadi invernali del 2026. Lo sostiene il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli che quindi si smarca dalla Lega. Ma dal sottosegretario alla presidenza...

OLIMPIADI 2026 - Giorgetti : "LA VICENDA E' CHIUSA"/ Gribaudo (PD) : "Da Toninelli presa in giro al Piemonte" : OLIMPIADI 2026, Toninelli: “Torino scelta migliore”. Giochi riaperti? “Ma il governo non metterà un euro”, ha precisato il ministro delle Infrastruttura. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 21:49:00 GMT)

Olimpiadi 2026 - Toninelli : 'Torino scelta migliore' - Sottosegretario Giorgetti : 'Vicenda ormai chiusa' : "Rimango personalmente dell'idea che quella di Torino sia la scelta migliore da tutti i punti di vista, soprattutto da quello della convenienza economica e strutturale, e che l'idea di 3 città sia ...

OLIMPIADI 2026 - TONINELLI : "TORINO SCELTA MIGLIORE”/ Giorgetti glissa : "La vicenda è chiusa" : OLIMPIADI 2026, TONINELLI: “Torino SCELTA MIGLIORE”. Giochi riaperti? “Ma il governo non metterà un euro”, ha precisato il ministro delle Infrastruttura. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 19:10:00 GMT)

Bilancio - Giorgetti (Lega) : “Il reddito di cittadinanza sarà nella manovra” : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti ribadisce che nella manovra sarà inserito il reddito di cittadinanza: "Non è che dobbiamo fare tutto in un anno. La stessa legge di Bilancio è pluriennale. L'importante è che si incominci un sentiero".Continua a leggere

Esclusivo : Giorgetti piega Tria Il deficit/Pil verso l'1 - 8% nel Def : "Tria sia più elastico sulle virgole del deficit", ha detto in mattinata il potentissimo sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti che non usa mai parole a sproposito. Anzi, le dosa sempre con molta cura attenzione. Ed è proprio grazie... Segui su affaritaliani.it

Giorgetti ha spiegato cosa è successo nel caos sulla candidatura a tre per le Olimpiadi : "Non c'è stato nessun golpe", "in un clima così, di dubbi, di sospetti e di incertezze, non si poteva andare avanti. Non andava proprio bene. Per portare avanti questi grandi eventi con i soldi dello Stato ci vuole una procedura seria, serve un entusiasmo e una convinzione che non c'erano. Non sono pentito di aver detto che la candidatura a tre è morta". Così il sottosegretario con ...

Giorgetti guiderà l'Italia nello spazio. Ecco come : UNA POLITICA NAZIONALE Prima di tutto, sarà comunque "prioritario elaborare gli indirizzi del governo in materia spaziale e aerospaziale", ha detto Giorgetti. Da essi discenderà il Documento ...

Giorgetti assicura : 'Reddito di cittadinanza - flat tax e riforma pensioni nella Manovra' : La [VIDEO]Legge di Bilancio 2019 [VIDEO] conterra' tutti i provvedimenti cardine del contratto di Governo firmato da Luigi Di Maio per il M5S e Matteo Salvini per la Lega. Quindi, reddito di cittadinanza, flat tax e riforma delle pensioni. A confermarlo è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. L'esponente legista ha fatto diretto riferimento al programma di Governo contenuto nel Contratto per il Governo del ...

PONTE MORANDI GENOVA - AUTOSTRADE : "RISPETTATO GLI OBBLIGHI"/ Toninelli - "Indecente" : e anche Giorgetti attacca : PONTE GENOVA di Renzo Piano: Fincantieri costruisce, AUTOSTRADE paga. Ultime notizie: pronta la collaborazione fra i tre importanti soggetti. "Demolizione in 30 giorni"(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 15:26:00 GMT)

Toninelli : "Nazionalizzare" - ma Giorgetti frena : Il ministro delle Infrastrutture ribadisce la richiesta di dimissioni dei vertici della società: "In un Paese civile, non sarebbero nemmeno da chiedere"

STATALIZZARE AUTOSTRADE - Giorgetti ‘FRENA’ SALVINI-TONINELLI/ Lega - “vignetta al posto dei pedaggi” : Procuratore Genova, "Stato ha abdicato al controllo, principio sbagliato". Toninelli, "conviene nazionalizzare": caso revoca concessioni AUTOSTRADE dopo il crollo del ponte Morandi(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 20:25:00 GMT)

Toninelli : "Nazionalizzare" - ma Giorgetti frena : Il ministro delle Infrastrutture ribadisce la richiesta di dimissioni dei vertici della società: "In un Paese civile, non sarebbero nemmeno da chiedere"