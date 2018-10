Giappone | torna ad aumentare l' indice servizi

Phil Spencer torna in Giappone per incontrare sviluppatori e publisher : Phil Spencer è sempre stato molto attento alle richieste dei fan Xbox che desiderano giocare a giochi Giapponesi su Xbox One e, a tal proposito, ha viaggiato in Giappone per incontrare sviluppatori ed editori per negoziare la presenza di titoli di questo tipo sulla console.Di conseguenza, spesso vediamo i giochi Giapponesi in prima fila durante le conferenze di Microsoft in occasione di eventi come l'E3 e titoli inaspettati che spuntano su Xbox ...

MotoGp – Rossi ‘risorge’ nelle qualifiche del Giappone - a Valentino torna il sorriso : “è andata meglio che ad Aragon - no?” : Valentino Rossi commenta le qualifiche del Gp di Thailandia: a Buriram il pilota della Yamaha esulta per il secondo posto in griglia di partenza Niente da fare per Jorge Lorenzo in Thailandia, che deve rinunciare a disputare la qualifica a Buriram, dove a farla da padrone è stato un incredibile Marc Marquez. Dopo la caduta durante le Fp3 e il passaggio in Q1, lo spagnolo riesce a dare il suo meglio fino ad ottenere la sua 50ª pole position ...

Charles Aznavour morto - addio all’ultimo chansonnier : era appena tornato da un tour in Giappone : E’ morto a 94 anni Charles Aznavour, ultimo dei giganti della canzone francese. A dare l’annuncio della sua scomparsa, avvenuta nella notte nella sua casa di Alpilles, nel sud della Francia, è stato il suo ufficio stampa. Il cantante di origini armene era appena tornato dal tour in Giappone dopo essere stato costretto a cancellare i concerti di questa estate a causa della frattura di un braccio dopo una caduta.

F1 – Non c’è tempo per riposarsi - si torna subito in pista per il Gp del Giappone : ecco ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara : Diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, si torna in pista a Suzuka dopo le emozioni di Sochi Gran Premio di Russia già archiviato, neppure il tempo di smaltire le polemiche della strategia Mercedes che già si vola a Suzuka per il Gp del Giappone. Sono diventati cinquanta i punti di vantaggio di Hamilton su Vettel, un gap che diventa via via sempre più corposo di settimana in settimana. Sarà difficile per il tedesco ...

Moto2 – Il clamoroso retroscena : Fenati potrebbe tornare a correre in Giappone : Incredibile ma vero: Romano Fenati potrebbe tornare a gareggiare in Giappone, una volta scontate le due giornate di penalità La FMI ha confermato ieri, all’audienza del Tribunale Federale, la sospensione cautelare di Romano Fenati dall’attività sportiva e federale. Dopo quanto accaduto domenica scorsa durante la gara di Moto2 del Gp di San Marino, il team Snipers, squadra di Fenati, oltre la squalifica per 2 Gran Premi ha ...