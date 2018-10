Giappone | calciatore del Vissel Kobe sospeso per aver passato notizia su Iniesta

calcioweb.eu

: #Giappone, calciatore del #VisselKobe sospeso per aver passato notizia su #Iniesta - CalcioWeb : #Giappone, calciatore del #VisselKobe sospeso per aver passato notizia su #Iniesta -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Ilha annunciato diil difensore Shunki Takahashi, reo difatto filtrare unasu Andres. Il giocatore aveva inviato un messaggio a un amico in cui anticipava che l’ex Barcellona, suo compagno di squadra, non avrebbe fatto parte dei convocati per la gara del 23 settembre a Saitama contro l’Urawa Red Diamonds. L’amico di Takahashi aveva poi diffuso lavia Twitter e il difensore, che si è poi scusato, è statoperviolato il regolamento interno del club. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolodelpersuCalcioWeb.