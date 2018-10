Giannini | Umbero I primo per inefficienza su territorio regionale

romadailynews

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Roma – “Il terzo ospedale italiano per grandezza, si avvia a diventare, giorno dopo giorno, ilpresidio per inefficienze dell’intero. Cittadini e sigle sindacale, ci segnalano ormai da giorni odissee, strazi e supplizi da parte di pazienti e parenti costretti ad aspettare anche fino a 12 ore per ottenere unreferto al pronto soccorso. Se questi sono i tempi medi di attesa per un normale codice verde, non va meglio per un codice giallo o per chi, sfortunatamente, e’ costretto a un ricovero d’urgenza. In questo caso, sempre il Policlinico Umberto I di Roma, per mancanza di posti letto, tiene segregati i propri pazienti negli angusti e ristretti spazi dell’accettazione anche per tre o quattro giorni di seguito prima di farli gestire direttamente dai reparti”. È quanto dichiara, in una nota, il consigliere...