Gianni Morandi | il ritorno de L' Isola Di Pietro 2 | in onda dal 21 ottobre

L’Isola di Pietro 2 in onda dal 21 ottobre? Gianni Morandi potrebbe prendere il posto di Victoria 2 : Quando si parla di fiction Mediaset il dubbio c'è sempre e anche per L'Isola di Pietro 2 le cose non cambiano. In questi giorni si è parlato tanto della programmazione di Canale 5 e dei suoi programmi un po' in calo e l'unico baluardo sembra essere rimasto proprio Gianni Morandi, vero protagonista della scorsa stagione. Marco Bocci e la sua Solo 2 hanno fatto flop venerdì scorso lasciandosi quasi doppiare dal colosso Carlo Conti e dal suo ...

MASSIMO DI CATALDO E' Gianni MORANDI/ Video - quasi una standing ovation (Tale e Quale Show) : MASSIMO Di CATALDO è GIANNI MORANDI, il cantante deve provare a rifarsi dopo aver steccato nell'ultima puntata l'interpretazione di Jim Morrison con 'Light my fire'. (Tale e Quale Show)(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 21:41:00 GMT)

Massimo Di Cataldo è Gianni Morandi/ Video - dopo aver steccato Jim Morrison si rifarà? (Tale e Quale Show) : Massimo Di Cataldo è Gianni Morandi, il cantante deve provare a rifarsi dopo aver steccato nell'ultima puntata l'interpretazione di Jim Morrison con 'Light my fire'. (Tale e Quale Show)(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 09:38:00 GMT)

Massimo Di Cataldo nei panni di Gianni Morandi a 'Tale e quale show' : la tv del 5 ottobre : La giuria è composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme Spazio ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.25 ci sarà "Quarto grado", condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Su ...

Gianni Morandi - concerto a sorpresa a Carloforte : Grandissimo successo sabato per il live che Gianni Morandi ha tenuto a sorpresa sul lungomare di Carloforte. Per oltre due ore ha intrattenuto oltre 12.000 fan venuti da tutta la Sardegna, giunti sull'...

Arriva lo speciale di Techetecheté su Gianni Morandi : tutti i dettagli : In questi ultimi stralci d'estate, Arriva lo speciale di Techetecheté su Gianni Morandi, che sta per tornare in TV con L'Isola di Pietro, che ha girato nei mesi scorsi a Carloforte. Techetecheté ospita quindi una parte della carriera di Gianni Morandi attraverso dei micro filmati, così come è previsto dalla trasmissione. L'eterno ragazzo di Monghidoro viene dal tour di supporto al tour di D'amore d'autore, con il quale è tornato in musica ...

Gianni Morandi insultato sui social ma è solo una fake news : “Poveraccio comunista con poco da fare” : Gianni Morandi insultato sui social rappresenta l'ennesima dimostrazione di come i commenti sulla rete siano fuori da ogni controllo. Alcuni internauti non si sono trattenuti nei commenti, quando sul profilo fake Gianni Moramdi è comparsa un'immagine che ritrae l'artista di Monghidoro con un cartello anti-lega e contro il Ministro dell'Interno Matteo Salvini. I commenti si sono sprecati, da quelli più semplici e offensivi identificati in ...

Gianni Morandi coperto di insulti sul web per il post “anti-leghista” : ma è opera di un profilo fake : Gianni Morandi è stato coperto di insulti sul web dopo che sui social è apparsa una sua foto con in mano un cartello con due ipotetici nuovi loghi della Lega: in uno c’è scritto “Illegale Salvini”, mentre l’altro, “Noi con Salvini” si arricchisce di un paio di manette. “Ho letto che la Lega potrebbe cambiare nome per evitare il sequestro. Siccome, oltre a cantare, mi diletto con la grafica, ho ideato due loghi nuovi per il caro Matteo. È ...

Gianni Morandi - la foto fake inganna il web : il cantante coperto di insulti : Pioggia di insulti per Gianni Morandi sui social per aver postato un presunto post contro la Lega e Matteo Salvini. Peccato che il messaggio incriminato, con tanto di foto evidentemente taroccata, ...

Carloforte. Il 22 settembre Gianni Morandi in concerto al Molo : Omaggio di Gianni Morandi a Carloforte. Il cantante e attore sarà in concerto al Molo. L’artista si trova sull’Isola di

Gianni Morandi a Carloforte - in concerto a sorpresa in Sardegna dopo le riprese de L’isola di Pietro : Gianni Morandi a Carloforte, in concerto al Molo. L'evento è stato annunciato oggi, a sorpresa. Gianni Morandi si trova a Carloforte da alcuni mesi, per le registrazioni della seconda stagione della fiction per la TV L'isola di Pietro, di cui è protagonista. dopo il successo del d’amore d’autore Tour, il cantante ha annunciato, a sorpresa, un nuovo appuntamento live in Sardegna. Per ringraziare la regione dell'ospitalità e per festeggiare le ...

Gianni Morandi omaggia Carloforte (Isola di Pietro) con un Concerto : Dopo il successo del “d’amore d’autore Tour”, per Gianni Morandi, a sorpresa, un nuovo appuntamento live in Sardegna. Impegnato a Carloforte con le riprese della seconda stagione de L’isola di Pietro, prodotto da Lux Vide per Canale 5, Morandi dopo aver portato il suo spettacolo nelle principali arene italiane, ha deciso di festeggiare le riprese nel Sulcis con un nuovo grande Concerto. Gianni Morandi omaggia Carloforte (l’Isola di ...

Gianni Morandi INGRASSATO : FOTO CHOC/ Lo scatto post vacanza - il ritorno a casa e l'ironia dei followers : GIANNI MORANDI, la FOTO CHOC sui social visibilmente INGRASSATO scatena le reazioni dei fan. C'è chi mette in dubbio la veridicità dello scatto e chi ci casca in pieno!(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 16:08:00 GMT)

Gianni Morandi è grasso : foto choc/ “E adesso?” : lo scatto ingrassato post vacanza preoccupa i fan! : Gianni Morandi, la foto choc sui social visibilmente ingrassato scatena le reazioni dei fan. C'è chi mette in dubbio la veridicità dello scatto e chi ci casca in pieno!(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 13:21:00 GMT)