Gf Vip | Francesco Monte criticato pesantemente | “Cecilia | Paola e Giulia… triplete!”

Grande Fratello Vip - il chiarimento tra Francesco Monte e Giulia Salemi : Dopo la lite, i due ragazzi hanno cercato di ritrovare l'armonia e capire i motivi di tanto improvviso astio.

Grande Fratello Vip - Paola Di Benedetto confessa di aver sentito Francesco Monte prima del via : Un amore durato quanto un gatto in tangenziale, quello tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte, 'ex' ai tempi dell'Isola dei Famosi. Una coppia scoppiata ancor prima di prendere piede, ma il rapporto tra i due è rimasto cordiale.A confessarlo la stessa Di Benedetto, dalle pagine del settimanale Mio.prosegui la letturaGrande Fratello Vip, Paola Di Benedetto confessa di aver sentito Francesco Monte prima del via pubblicato su Gossipblog.it 12 ...

Grande Fratello Vip 2018 - duro scontro tra Monte e la Salemi. Francesco : «Fammi il caz*o di piacere di non nominare più la mia ex» : Francesco Monte e Giulia Salemi - Grande Fratello Vip 2018 Doveva essere la coppia di questo Grande Fratello Vip 2018, eppure già scricchiola l’unione tra Francesco Monte e Giulia Salemi. I due, che in queste settimane sembrano aver instaurato un particolare feeling, sono stati al centro di un duro scontro in giardino, difronte a Fabio Basile, Lory Del Santo e le Donatella. Inizialmente nel mirino una frase della Salemi che a Monte pare ...

GfVip - Francesco Monte rivela di aver avuto un incubo : ‘Mi sono protetto con il cuscino’ : Un concorrente indiscusso della terza edizione del reality show “Grande Fratello Vip” [VIDEO] continua a fare dei brutti sogni. Stiamo parlando di Francesco Monte, che anche se nella casa di Cinecitta' sembra aver trovato la serenita' grazie a Giulia Salemi dopo la fine della storia d’amore con Cecilia Rodriguez, in questi giorni avrebbe trascorso una notte non affatto tranquilla. E’ stato il diretto interessato a raccontare lo spiacevole ...

Grande Fratello Vip – Giulia Salemi e Francesco Monte uno contro l’altro : scoppia la lite per il bacio e per Cecilia [VIDEO] : Dopo il bacio, scoppia la lite tra Giulia Salemi e Francesco Monte: i due si piacciono ancora o è già finita? L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ promette di non parlare più alla giovane persiana Al Grande Fratello Vip 3 la storia tra Giulia Salemi e Francesco Monte è già giunta al termine? Dopo il bacio scattato la scorsa notte i due hanno litigato ben due volte. La prima litigata è scoppiata proprio a causa della ...

Grande Fratello Vip 3 - Giulia Salemi litiga con Francesco Monte : "Non sono un chihuahua". Lui : "Attenta agli aggettivi" : Nonostante si parli insistentemente di un loro avvicinamento, non scorre del tutto buon sangue tra Giulia Salemi e Francesco Monte: nelle ultime ore l'account ufficiale del Grande Fratello Vip 3 ha pubblicato un Instagram un video nel quale l'ex concorrente di Miss Italia e l'ex tronista discutono animatamente in giardino alla presenza degli altri concorrenti della casa.Ecco cosa dice Monte: Giulia, a parte che veramente questa me la ...

