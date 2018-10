Gf Vip | Eleonora Giorgi teme di essere sfregiata nel sonno da Enrico Silvestrin

Eleonora Giorgi attratta da Stefano Sala al GF Vip e tenta l’approccio : Grande Fratello Vip: Eleonora Giorgi pazza di Stefano Sala Eleonora Giorgi si è innamorata di Stefano Sala? Il modello e cantante di una rock band, sarebbe fidanzato con Dasha Dereviankina ed è stato insieme a Dayane Mello da cui ha avuto nel 2014 una figlia, Sofia. Ivan Cattaneo e Lory Del Santo hanno cercato di convincerla a buttarsi in questa nuova avventura, a darsi una chance e a provarci con lui, rassicurandola sul fatto che malgrado ...

Gf Vip Eleonora Giorgi scoppia in lacrime : Una notte difficile al “Gf Vip” per Eleonora Giorgi che è scoppiata a piangere a causa di un malessere che sta vivendo nella casa, dove la convivenza forzata, la differenza di vedute con gli altri e la lontananza dai propri affetti iniziano a pesare. Eleonora Giorgi ha avuto un crollo psico-fisico dettato dalla fame e nel cuore della notte ha tuonato: “Non posso andare a letto così sto male”. E’ stata necessaria una riunione di ...

Grande Fratello Vip : lite nella notte. Lory Del Santo - Ivan Cattaneo ed Eleonora Giorgi al centro delle critiche : La produzione decide di animare la situazione nella casa mettendo i concorrenti l'uno contro l'altro.

Grande Fratello Vip - il dramma di Enrico Silvestrin. Eleonora Giorgi : 'Oggi è così perché da giovane...' : Una storia difficile, tenuta nascosta. Enrico Silvestrin sta dividendo i coinquilini del Grande Fratello Vip per i suoi atteggiamenti spesso molto duri e polemici, come nei confronti di Valerio Merola ...

GF Vip - Enrico Silvestrin : Eleonora Giorgi ha paura e Merola lo querela : Enrico Silvestrin querelato da Merola? La paura di Eleonora Giorgi al GF Vip Ieri pomeriggio, martedì 10 ottobre, Eleonora Giorgi si è lasciata andare ad alcuni commenti sugli atteggiamenti aggressivi di Enrico Silvestrin, mentre si trovava vicino alla zona piscina in compagnia di Giulia Salemi, Francesco Monte, Lory Del Santo e Ivan Cattaneo. Nel terzo appuntamento serale del Grande Fratello Vip in prima serata su Canale 5, la Giorgi ha ...

Gf Vip - Eleonora Giorgi spara a zero su Zucchero : "L'ho visto zozzone - tutto ubriaco" : Spesso ai concorrenti del Gf Vip capita di dimenticarsi delle telecamere e può succedere che inciampino in clamorose gaffe o che facciano rivelazioni privatissime. Ma per la Marchesa D'Aragona e ...