Genoa | tutti su Piatek | le possibili contropartite da girare al club rossoblu FOTO ...

Genoa - Piatek fa impazzire tutti : piace a Juve - Inter e Roma - ma… : Piatek FA impazzire tutti - Si scrive Krzysztof Piatek , si legge “gol”. Un inizio di stagione esaltante per l’attaccante del Genoa , attuale capocannoniere della Serie A. Tecnica, senso del gol e strapotere fisico. L’attaccante polacco ha già catturato su di se tutte le attenzioni delle big italiane, ma anche Europee. Un impatto devastante sul campionato italiano e […] L'articolo Genoa , Piatek fa impazzire tutti : ...

Genoa - Ballardini : 'Non mi aspettavo tutti questi punti - Piatek aiuta tutti. Non convinco Preziosi? Sarà geloso...' : Il tecnico del Genoa Davide Ballardini commenta a Sky Sport la vittoria di Frosinone: 'Se mi aspettavo questo avvio? Le premesse erano buone e già dal ritiro si intuiva che c'era la voglia di fare bene, ma non mi sarei aspettato di fare così tanti punti. ...