Genoa | Criscito furioso dopo l’sms trapelato su Ballardini | il capitano tuona!

Genoa - il ritorno di Juric non calma le acque : un messaggio vocale di Criscito apre un caso : Nonostante il cambio in panchina, ritenuto necessario dal presidente Preziosi, in casa Genoa il caos regna ancora sovrano. Stando a quanto riportato dall’edizione genovese di Repubblica, da martedì ci sarebbe un messaggio vocale di Criscito, capitano del Grifone, in giro su Whatsapp: l’audio di circa 13 secondi, in cui il difensore spiega le motivazioni che gli ha dato Preziosi per spiegare l’esonero di Ballardini, era ...

Genoa-Parma 1-3 La Diretta Annullato un gol a Criscito : Genoa e Parma si misurano quest'oggi a Marassi nel match domenicale delle ore 12.30: vanno in campo due delle più belle sorprese di questo inizio di torneo, con i rossoblù reduci dalla prima vittoria ...

Genoa - Criscito : “Piatek è incredibile. Obiettivo? Ora arrivano le gare difficili” : Parole di capitano quelle di Mimmo Criscito. Il giocatore del Genoa ha voluto caricare i suoi parlando in occasione dell’evento “Birra Peroni”, nuovo sponsor del club di Preziosi. Il napoletano ha inizialmente parlato di Piatek, giocatore che ha impressionato tutti in questo avvio di campionato: “Piatek? E’ un grande giocatore, si vedeva già in estate […] L'articolo Genoa, Criscito: “Piatek è ...

Genoa - Criscito : “la Juve può vincerle tutte” : “Penso che quest’anno ci sia la Juve e poi le altre. Ha un altro passo e rischia di vincerle tutte”. Così Mimmo Criscito, capitano del Genoa e difensore della Nazionale parlando del campionato. “Il Napoli lo vedo bene – ha aggiunto Criscito -. Ha un grande allenatore e grandi giocatori, inoltre ha cambiato poco e la mentalità è sempre quella. Sarà la rivale numero uno della Juventus”. Una buona partenza ...

Mimmo Criscito cuore Genoa : “un onore essere capitano nell’anno del 125° compleanno e della tragedia del Ponte Morandi” : Mimmo Criscito è tornato al Genoa prendendosi la fascia di capitano dopo la sua lunga militanza allo Zenit di San Pietroburgo “Già essere capitano del Genoa è pazzesco, farlo nell’anno del 125° compleanno e nell’anno della tragedia del Ponte Morandi lo è ancora di più“. Esordisce così Mimmo Criscito, parlando a Radio24 del suo ritorno al Genoa. Un ritorno tanto voluto dal calciatore, il quale adesso ha ritrovato la ...

Ponte Morandi un mese dopo - Genoa e Samp interrompono l’allenamento : il ricordo di Criscito e Quagliarella : È già trascorso un mese dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi, ma per ovvi motivi la città di Genova non può che trascinarsi il ricordo di quello che è stato nell’attesa di risposte e di cosa porteranno con sé futuro e ricostruzione. Oggi alle 11:36, l’orario in cui il 14 agosto scorso è avvenuto il crollo, sia Sampdoria che Genoa hanno interrotto il loro allenamento per effettuare un minuto di silenzio e ricordare chi ...

Genoa - la testimonianza di Criscito sul crollo del ponte Morandi : 'Città in lutto - aiuterò le famiglie delle vittime' : Mimmo Criscito ancora non ci crede: "Sono passato sul ponte 10' prima che crollasse". Qualcosa difficile da spiegare, ma il capitano del Genoa ci ha provato su Sky Sport: "Sono atterrato a Genova alle 11.20 con un volo da Parigi, ho preso subito la macchina perché non avevo bagagli da ritirare, soltanto a mano. Vado a casa come al solito, poi mi chiama un amico ...

