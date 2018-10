Gb | la principessa Eugenie si è sposata

La principessa Eugenie oggi non è seconda a nessuno : Con 1 ora di ritardo la principessa Eugenie di York è arrivata alla cappella di St. George per dire sì a Jack Brooksbank. È scesa dall'auto fasciata in un bellissimo abito da sposa colo avorio, molto sobrio ma elegante. Scollo a barca e lungo strascico, prontamente sistemato dai sui accompagnatori sulla scala. Capelli raccolti in un low bun e in testa, una tiara colma di diamanti con al centro un grosso smeraldo.