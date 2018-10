Gaza | uccisi 2 manifestanti palestinesi

Gaza - uccisi 5 palestinesi in scontri : 17.42 Cinque palestinesi sono stati uccisi nel centro della Striscia di Gaza. Lo denuncia il portavoce del ministero della Sanità di Gaza. I due sono stati uccisi durante scontri con l'esercito israeliano lungo la barriera di confine tra la Striscia e lo Stato ebraico, come avviene ormai ogni venerdì dal 30 marzo scorso, in occasione della Marcia del Ritorno, appoggiata da Hamas. Ci sarebbero anche una sessantina di feriti.