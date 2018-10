Gara nazionale di Endurance Ippodromo al Parco di Montioni

La radio nazionale bulGara ha detto che una persona è stata arrestata per l’omicidio della giornalista Viktoria Marinova : La radio nazionale bulgara ha detto che una persona è stato arrestata per l’omicidio della giornalista 3oenne Viktoria Marinova, trovata morta sabato 6 ottobre in un parco nella città di Ruse, nel nord della Bulgaria. La persona arrestata, ha detto la The post La radio nazionale bulgara ha detto che una persona è stata arrestata per l’omicidio della giornalista Viktoria Marinova appeared first on Il Post.