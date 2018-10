Gandini | niente Milan | Lega o Figc

Gandini verso il Milan : niente clausola di non concorrenza con la Roma : Il ritorno di Gandini al Milan potrebbe diventare realtà: la Roma e il dirigente hanno rinunciato alla clausola di non concorrenza L'articolo Gandini verso il Milan: niente clausola di non concorrenza con la Roma è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.