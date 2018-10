Gallipoli | Samsara querela il Mit dopo la chiusura “Falsi due verbali di accertamenti”

Il Samsara beach di Gallipoli chiude : “Non ci arrendiamo - proseguiremo il nostro sogno” : Il Samsara beach di Gallipoli chiude. È arrivata la decisione del Consiglio di Stato: diventa definitiva la revoca della concessione demaniale al noto stabilimento balneare del Salento conosciuto in tutta Italia per i suoi happy hours. Il titolare: “La parola del giorno è arrivederci. Ci siamo già messi al lavoro”.Continua a leggere

Gallipoli - comune ordina chiusura del Samsara : 20 giorni per smontare il lido della movida : Una ordinanza firmata dalla responsabile del Servizio demanio impone al noto locale noto per le sue mega feste sulla spiaggia di sgomberare entro 20 giorni. Sorpreso lo stesso sindaco della cittadina salentina: "Il dirigente ne risponderà perché contraddice l'iter che l'amministrazione aveva avviato".Continua a leggere

Il comune di Gallipoli anulla i permessi al Samsara. Chiude il lido-discoteca delle feste salentine : Il comune di Gallipoli ha annullato con un'ordinanza tutti i permessi al Samsara. Entro 20 giorni il lido-discoteca, simbolo delle feste nel Salento, dovrà smontare tutta la struttura.Una batosta che arriva dopo la notizia del crollo del turismo a Gallipoli: -20% secondo i dati ufficiali di luglio, -60% stando a quanto raccontano gli albergatori. L'ordinanza del comune annulla il permesso a costruire, scia ediliza e tutti gli "atti ...