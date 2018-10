Furti d' auto sulla costa Adriatica | i carabinieri arrestano 15 persone

Ragusa - Furti seriali su auto in sosta : arrestato extracomunitario : furti seriali su auto in sosta . Tunisino arrestato dalla Polizia di Stato di Ragusa mentre era all'interno di un' auto in sosta a casuzze

Furti in auto a Capratica : i ladri utilizzano un telecomando universale? : Strano furto in auto sabato pomeriggio a Capratica . A denunciarlo un nostro lettore che ha voluto condividere la disavventura che gli è capitata in quanto, a suo avviso, potrebbe essere stato ...

Roma : Furti nelle auto in sosta - 6 arresti e una denuncia : Roma – In questo periodo di vacanze estive, con migliaia di cittadini intenti a lasciare la Capitale, i Carabinieri del Comando provinciale di Roma hanno intensificato i servizi mirati alla prevenzione e repressione di Furti, dal centro storico alle periferie. In poche ore, infatti, i Carabinieri hanno arrestato 6 persone per furto aggravato su autovetture in sosta e denunciato una settima persona trovata in possesso di arnesi da scasso. I ...