Fuori i bus turistici dal centro Il Tar dà ragione a Roma Capitale

Atp Shanghai - Carreno Busta Fuori al primo turno : Shanghai, CINA, - Pablo Carreno Busta esce di scena al primo turno del 'Rolex Shanghai Masters', penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.086.700 dollari, in corso sui ...

Bari : vuole scendere dal bus Fuori dall’itinerario - 19enne accoltella l’autista : Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, alla base dell'aggressione ci sarebbe stata la pretesa, da parte del giovane passeggero, di scendere in un punto di Santeramo in Colle (Bari) dove però non era prevista alcuna fermata. Al rifiuto del conducente, ne è nata una discussione, poi sfociata nell'aggressione.Continua a leggere

Belen Rodriguez fermata dalla polizia/ Il busto Fuori dal tettuccio dell’auto : blocca il traffico della movida : Belen Rodriguez è stata beccata in atteggiamenti non troppo convenzionali. In stile “single a caccia”, la showgirl argentina dopo la fine della sua relazione d’amore con Andrea Iannone...(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:29:00 GMT)

Incidente Gazzaniga - scontro tra due bus Fuori da scuola/ Video ultime notizie : morto 14enne - due feriti : Incidente Gazzaniga Video, scontro tra due bus: morto 14enne, grave un 16enne. Le ultime notizie: ferito anche un terzo adolescente, ma le sue condizioni sono meno serie(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 19:07:00 GMT)

Venezia : Moretto (Pd) - ronde di Forza Nuova sui bus azione Fuorilegge (2) : (AdnKronos) - "Spetta prima di tutto all’azienda garantire l’incolumità dei propri utenti ma, in generale, la sicurezza dei cittadini - conclude - va garantita dalle Forze dell’Ordine ed è compito del Ministero dell’Interno prevedere in via d’urgenza il potenziamento dell’organico e delle risorse a

Venezia : Moretto (Pd) - ronde di Forza Nuova sui bus azione Fuorilegge : Venezia, 24 set. (AdnKronos) - “L’azione dei militanti di Forza Nuova Venezia non è accettabile e va fermata, non tanto per una questione ideologica ma di legge". È il commento dell'on. Sara Moretto, capogruppo Pd in Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera, in riferimento a

Napoli - task force a Fuorigrotta contro gli abusivi : fermati 28 parcheggiatori : Ventotto parcheggiatori fermati e quasi 200 euro di refurtiva posto sotto sequestro. Questi i numeri dell'ennesima serata di contrasto al fenomeno dell'abusivismo nell'area dello stadio San Paolo a ...

Castiglione : fake news case popolari ad abusivi Fuori graduatoria : Roma – “Basta prendere in giro i cittadini. Non ci stiamo piu’. Smontiamo le ultime fake news. Chiariamo alcune false informazioni che si susseguono da giorni, spesso al fine di diffondere confusione e paure. Inizio dalla ‘balla’ piu’ grande. Ovvero, che alcune case popolari potrebbero essere assegnate ad occupanti abusivi fuori da ogni graduatoria. Falso. Cosi’ falso che risulta surreale anche il solo ...

X FACTOR - Fuori ASIA ARGENTO PER ABUSI A JIMMY BENNETT/ Morgan si propone a Sky per il suo ruolo : X FACTOR, Simona Ventura sostituisce ASIA ARGENTO? Anche Morgan in lizza per il ruolo da giudice del reality show: i nomi “visionari” delle ultime ore, le indiscrezioni.(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 21:20:00 GMT)

X FACTOR - Fuori ASIA ARGENTO PER ABUSI A JIMMY BENNETT/ Chi al suo posto? Manca la nota ufficiale ma... : X FACTOR, Simona Ventura sostituisce ASIA ARGENTO? Anche Morgan in lizza per il ruolo da giudice del reality show: i nomi “visionari” delle ultime ore, le indiscrezioni.(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 17:43:00 GMT)

Roma - 'abusivi in 9mila appartamenti' Fuorilegge un inquilino su sette : Più di novemila appartamenti occupati abusivamente, o comunque abitati da persone che non avrebbero titolo. Nella Capitale il patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica, Erp, del ...

L'estate degli irregolari : Gdf - Fuori legge il 50% delle case vacanze | "Pizzicati" oltre 2mila venditori abusivi : Individuati 2.187 venditori abusivi, tra cui 509 stranieri e 22 minori, o erano senza contratto o venivano pagati in nero

Discarica abusiva nell'ex mercatino di Fuorigrotta : 'Rimuovetela subito' : Prima punto di ritrovo di un intero quartiere ed ora Discarica a cielo aperto. E' questo il destino che ha interessato l'area di via Cerlone a Fuorigrotta, dove un tempo sorgeva il mercatino rionale ...