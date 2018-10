Fumo nella cabina piloti | atterraggio d’emergenza a Malpensa

meteoweb.eu

(Di venerdì 12 ottobre 2018) un aereo partito da Cefalonia (Grecia) e diretto a Londra (Inghilterra) ieri pomeriggio è stato costretto ad effettuare und’emergenza all’aeroporto di Milanoa causa diin. Per cause ancora in corso di accertamento, ilsi sarebbe sprigionatodi pilotaggio, motivo per cui ihanno chiesto autorizzazione per undi emergenza nello scalo internazionale. Non si segnalano feriti o ulteriori disagi. L'articolod’emergenza aMeteo Web.