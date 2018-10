Fs presenta una manifestazione di interesse per Alitalia

INTERPELLANZA " presentata dal gruppo FI in Consiglio comunale : Richiesta in merito a concorsi e stabilizzazioni di fine mandato 12-10-2018 / Giorno per giorno Questa l'INTERPELLANZA pervenuta agli uffici comunali: - il consigliere Fornasini , gruppo Forza Italia ...

Il PLANETARIO DI PALERMO presenta "LA NOTTE DELLA LUNA" : Per gli spettacoli al PLANETARIO è consigliata la prenotazione; Orari degli spettacoli 20.00/20:45 / 21:30 / 22:15 / 23:00 Ticket ' 5,00 adulti / ' 3,00 bambini 5-10 anni Laboratorio ' 8,00 " ...

Chievo - Ventura si presenta : "Ho una voglia feroce" : Il nuovo tecnico gialloblù: "Possiamo compiere un'impresa. Nazionale? Dopo una sconfitta non è stato più possibile portare avanti il mio lavoro"

Vogue Italia presenta una masterclss dedicata alla pelliccia : Si è tenuto ieri sera, presso Fioraio Bianchi Caffè, il cocktail organizzato da International Fur Federation in collaborazione con Vogue Italia. Una Masterclass dedicata alla pelliccia, materiale naturale, moderno e sostenibile, in cui due operatori del settore hanno mostrato le fasi principali di lavorazione all’interno di un laboratorio, la preparazione e il cucito: dimostrazione di sapienza artigianale e cura del dettaglio. Si tratta di nuove ...

Pomeriggio Cinque - Lisa Fusco : «Dietro di me non ci sta nessun conduttore - nessuna presentatrice - nessun autore. Su Silvestrin non mi sono sbagliata» : Lisa Fusco e Danilo Aquino Se nella casa di Grande Fratello Vip non sono attualmente in corso delle dinamiche interessanti, tant’è che i telespettatori diminuiscono di settimana in settimana, nei programmi di Canale 5 che si occupano del reality show qualcosa si muove. Lisa Fusco, prima eliminata di questa edizione col dente decisamente avvelenato, è così ritornata sulla questione della presunta “omofobia” di Enrico Silvestrin nella puntata di ...

Google presenta una nuova versione di Chromecast - sempre 1080p : Google presenta una nuova versione di Chromecast all'evento Made By Google: Google Chromecast 2018 può contare su migliorie alle prestazioni e alla connettività Wi-Fi. L'articolo Google presenta una nuova versione di Chromecast, sempre 1080p proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel Slate si mostra in una foto a poche ore dalla presentazione : Gli appassionati di tecnologia sapranno sicuramente che oggi è un giorno importante, infatti oggi a New York si terrà l’evento “Made by Google 2018” in cui vedranno la luce i nuovi Pixel 3 e anche leggi di più...

SiAmo Vercelli : "Da soli e con una squadra di assessori da presentare agli elettori" : Nel frattempo si sono messi al lavoro, creando sei gruppi in vista della stesura di un programma: lavoro e sviluppo, welfare, giovani, cultura, ambiente e sport. 'Ogni gruppo - spiegano - incontra ...

Formula E - Envision Virgin Racing presenta una spettacolare livrea viola : Prosegue il valzer delle presentazioni delle nuove squadre della quinta stagione di Formula E . Il giorno dopo Audi Sport ABT Schaeffler è il tunro della squadra clienti Envision Virgin Racing , che ha tolto i veli alla bellissima livrea della nuova monoposto e all'inedita line up di piloti. La vettura Come detto, ...

Topolino compie 90 anni : Vans presenta una collezione dedicata a Mickey Mouse [GALLERY] : Vans celebra i 90 anni di Topolino con una collezione favolosa dedicata a Mickey Mouse Dalla collaborazione tra Vans e Disney nasce una collezione dedicata all’unico e solo Mickey Mouse, ovvero Topolino. Per festeggiare i 90 anni di uno dei personaggi più amati della Disney, i designer Vans hanno ricreato decenni di iconiche immagini di Topolino su una vasta gamma di scarpe, capi di abbigliamento e accessori. La collezione sarà ...

SARAH BALIVO E SARA VENTURA - LE SORELLE DI/ Pechino Express 2018 : una presentazione molto particolare : SARAH BALIVO e SARA VENTURA, SORELLE delle più famose Caterina e Simona, sono la nuova coppia di Pechino Express che inizierà la gara a partire dalla terza puntata. (Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 21:27:00 GMT)

È tornata! Ed è una ‘nuova’ Kate Middleton. Tutti di stucco : si è presentata così : Kate Middleton è tornata. Il congedo di maternità di cui la duchessa di Cambridge ha usufruito dopo la nascita del terzo royal baby, il principino Louis, è finito. In questi mesi Meghan Markle ha dominato la scena, ma ora Kate se la riprende. E per il suo grande e attesissimo ritorno, la moglie di William non poteva non stupire. Niente vestitini al ginocchio bon ton e cappottini d’ordinanza con tanto di décolleté abbinate e pure un ...

F1 - GP Giappone - la Ferrari si presenta con una nuova livrea : Il tutto, stando a quanto riporta Autosport coincide con l'inizio di una nuova attività commerciale di Philip Morris incentrata sull'innovazione, la scienza e la tecnologia. Non si tratta quindi di ...

Il CERN ha chiesto scusa per una presentazione sessista : Venerdì un suo ricercatore italiano aveva sostenuto che sono gli uomini – e non le donne – a essere discriminati nel mondo accademico The post Il CERN ha chiesto scusa per una presentazione sessista appeared first on Il Post.