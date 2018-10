Fs : a Trieste in anteprima i nuovi treni rock e pop per pendolari (2) : (AdnKronos) - rock e Pop, sottolinea il gruppo in una nota, sono parte della nuova flotta di oltre 600 convogli per il trasporto pendolare e rappresentano la concretizzazione del processo di rinnovamento in atto. Inizieranno a circolare a partire dalla primavera del 2019 nelle regioni italiane che h