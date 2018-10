Fs | a Trieste in anteprima i nuovi treni rock e pop per pendolari 2

Fs : a Trieste in anteprima i nuovi treni rock e pop per pendolari : Roma, 12 ott. (AdnKronos) - Il gruppo Fs Italiane, attraverso la controllata trenitalia, è fortemente impegnato nel rilancio del trasporto regionale e pendolare, mettendo al centro della filiera industriale le esigenze delle persone che ogni giorno scelgono il treno per muoversi per motivi di lavoro