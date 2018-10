Frutta e verdura mangiate fresche e crude sono un antistress

Arriva la ‘dieta di ottobre’. Frutta e verdura di stagione : menù e consigli utili : Dieta di ottobre 2018: come perdere peso senza rinunciare alle prelibatezze della stagione autunnale? L’autunno è ormai Arrivato in Italia: il decimo mese dell’anno è realtà. In tantissimi, in questo periodo dell’anno, memori di quanto vissuto a maggio-giugno dello scorso, promettono a sé stessi di badare di più al piano alimentare. C’è anche chi giura di voler andare tutto l’anno in palestra. Ma fare esercizio ...

Frutta e verdura d'artista a Pordenonelegge : ... metterci un po' di scienza, un po' di fantasia e il gioco è fatto! In questo laboratorio, ispirato al libro Esperimenti con Frutta, verdura e altre delizie, si imparerà a creare dei veri capolavori ...

Dieta antistress con Frutta - verdura e cioccolato : La Dieta antistress prevede il consumo di molte frutta e verdura durante una giornata. ecco cosa si mangia in uno schema tipo. Anche il cioccolato

Dieta della California : Frutta e verdura per dimagrire : La Dieta della California o Dieta della frutta e verdura puo' far dimagrire fino a un chilo al giorno. Dura tre giorni. Ecco cosa si mangia.

Sequestrato tir con un quintale di marijuana tra Frutta e verdura : Sequestrato un quintale di marijuana durante un posto di blocco dei carabinieri a Francofonte in provincia di Siracusa. Era nascosta in un tir.

Troppo “brutti” per essere venduti. Così si sprecano 50 milioni di tonnellate di Frutta e verdura in Europa : Di sprechi alimentari si discute da tanti anni, essendo un problema che nel corso del tempo ha raggiunto numeri impressionanti portando ogni anno a gettare nella spazzatura tonnellate di alimenti ancora commestibili. Lo spreco di queste risorse avviene in gran parte nell’ambiente domestico, ma non è escluso il processo di lavorazione e distribuzione degli alimenti con altrettanti sprechi. Tante sono le campagne di sensibilizzazione messe ...

Frutta e verdura 'brutte' - Ue scarta 50 mln tonnellate l'anno : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Frutta e verdura ‘brutte’ : l’Ue scarta 50 milioni di tonnellate l’anno : Oltre un terzo della Frutta e verdura coltivata in Europa non riesce mai ad arrivare negli scaffali dei negozi perché troppo ‘brutta’, di forma o dimensioni sbagliate secondo gli standard di consumatori e supermercati. E’ quanto emerge da una ricerca condotta dall’Universita’ di Edimburgo, che sottolinea come ogni anno circa 50 milioni di tonnellate di prodotti agricoli in tutta Europa vengano scartati perche’ ...

Milano - anziani rovistano tra gli scarti di Frutta e verdura per trovare da mangiare : LaPresse, Negli ultimi anni è già accaduto in diverse città italiane. La scena che si presenta è sempre la stessa: alcune persone - per lo più anziani - che, al termine dei mercati rionali, si trovano ...