Freuler | ' Rinnovo? Non c' è fretta Lazio o Germania? Sto bene all' Atalanta'

Atalanta - lavori in corso per il rinnovo di Freuler : L' Atalanta è al lavoro per rinnovare il contratto di Remo Freuler , in scadenza nel 2022. Secondo La Gazzetta dello Sport , i tre incontri andati in scena fin qui tra la società e l'entourage del giocatore non hanno portato alla fumata bianca, ma si continua a trattare: il centrocampista svizzero chiede un ingaggio ...