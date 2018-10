Francia | Platini denuncia ignoti per calunnia | Blatter nel mirino

calcioweb.eu

(Di venerdì 12 ottobre 2018) L'ex presidente dell'Uefa Michelha sportopercontroalla magistratura francese per chiarire la vicenda che ha portato la Fifa a sospendere per 4 anni (fino a ottobre 2019 ndr) l'ex numero fantasista della Juventus in relazione a un pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri effettuato dall'allora presidente della Fifa, Joseph, nei suoi confronti. Stando a quanto rivelato dal quotidiano francese Le Monde,avrebbe presentato lanello scorso settembre per far luce su chi tra i dirigenti della Fifa, tra questi, ha fatto emergere la vicenda del compenso pagato dalla Fifa a Le Roi nel 2011 per una consulenza che risaliva al quadriennio che va dal 1998 al 2002.