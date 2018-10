Francesco Monte Video | duro sfogo contro Giulia Salemi | con te non parlo più

Francesco MONTE/ Tutto finito con Giulia Salemi? Il chiarimento segna un nuovo inizio (Grande Fratello Vip) : FRANCESCO MONTE chiude con Giulia Salemi? Prima discussione nella casa del Grande Fratello Vip 2018 per i due piccioncini che danno il via ad un nuovo inizio.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 06:15:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018/ Francesco Monte chiude con Giulia Salemi? Tensioni e il segreto del bacio : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: prime Tensioni nella Casa tra Francesco Monte e Giulia Salemi. La storia è già finita? Il sospetto sul bacio...(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 04:05:00 GMT)

GfVip - Francesco Monte rivela di aver avuto un incubo : ‘Mi sono protetto con il cuscino’ : Un concorrente indiscusso della terza edizione del reality show “Grande Fratello Vip” continua a fare dei brutti sogni. Stiamo parlando di Francesco Monte, che anche se nella casa di Cinecittà sembra aver trovato la serenità grazie a Giulia Salemi dopo la fine della storia d’amore con Cecilia Rodriguez, in questi giorni avrebbe trascorso una notte non affatto tranquilla. E’ stato il diretto interessato a raccontare lo spiacevole episodio alla ...

Francesco Monte e Giulia Salemi - è successo dopo il bacio. Tensione alle stelle al Grande Fratello : Al Grande Fratello Vip 3 prosegue la telenovela tra Francesco Monte, storico ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ed ex concorrente dell’isola dei Famosi 2018 e l’attrice e modella Giulia Salemi. “Ormai siamo una coppia, no?”, ha detto questa mattina con un pizzico di ironia l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez alla giovane. Una mattinata iniziata con sorrisi e coccole, poi sfociata in una lite furiosa. Sin dall’inizio della terza ...

Francesco Monte e Giulia Salemi - dal bacio al due di picche?/ Il racconto shock del ragazzo : "Ho avuto paura" : Francesco Monte e Giulia Salemi, dal bacio al due di picche? L'ex tronista confessa a Stefano Sala di considerarla solo un'amica (Grande Fratello Vip).(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 21:55:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte e la prima lite furiosa con Giulia Salemi. : Francesco Monte e la prima lite con Giulia Salemi. La neo coppia della casa del Grande Fratello Vip avrebbe appena litigato in maniera piuttosto accesa. L'ex tronista sarebbe andato su tutte le...

Francesco Monte e Giulia Salemi litigano al Grande Fratello Vip - il motivo è assurdo : Francesco Monte e Giulia Salemi litigano al Grande Fratello Vip… per il bacio! Oggi Francesco e Giulia hanno litigato al Gf Vip per la prima volta. I due hanno avuto un battibecco, come lo ha definito la gieffina. Noi la definiremmo una vera discussione. Diversi punti di vista che forse non si incontreranno mai. Ma […] L'articolo Francesco Monte e Giulia Salemi litigano al Grande Fratello Vip, il motivo è assurdo proviene da Gossip e ...

Francesco Monte choc al Grande Fratello Vip 2018 : «Stanotte ho avuto paura - mi sono protetto con il cuscino...» : Notte da incubo per Francesco Monte . Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. Il sex symbol della casa del Grande Fratello Vip 2018 avrebbe trascorso degli attimi di paura. L'ex tronista si sarebbe ...

Francesco Monte - notte da incubo al Gf Vip : 'Ho avuto paura - mi sono protetto con il cuscino' : Francesco Monte e la notte da incubo. Il sex symbol della casa del Grande Fratello Vip avrebbe trascorso degli attimi di paura. L'ex tronista si sarebbe trovato in compagnia di Stefano Sala e avrebbe ...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte choc : «Stanotte ho avuto paura - mi sono protetto con il cuscino...» : Francesco Monte e la notte da incubo. Il sex symbol della casa del Grande Fratello Vip avrebbe trascorso degli attimi di paura. L'ex tronista si sarebbe trovato in compagnia di Stefano Sala e avrebbe ...

Giulia Salemi allontanata da Francesco Monte al GF Vip : Grande Fratello Vip: Giulia Salemi delusa da Francesco Monte Nelle ultime ore al GF Vip c’è stato un avvicinamento tra Giulia Salemi e Francesco Monte. Un avvicinamento che ha fatto molto discutere i tanti telespettatori del reality show vip condotto da Ilary Blasi. Ma adesso qualcosa pare che per i due sia cambiato. Cosa è successo? Poco fa Giulia Salemi, triste in volto, si è sfogata con Martina, asserendo: “Gli ho detto di darsi ...

"Come va con Giulia?" e la risposta di Francesco Monte spiazza. Che batosta per la Salemi : L'ex tronista frena sulla liaison con l'influencer italo-persiana: "Non mi sento ancora pronto, ho paura. Al momento è una...

GF VIP : Francesco Monte - da ieri - è più freddo con Giulia Salemi - che non l’ha presa bene. Leggi cosa è successo (VIDEO) : ieri sera Francesco Monte ha friendzonato Giulia Salemi, dicendo che se non la limona è perché sono ‘solo amici’. Non L'articolo GF VIP: Francesco Monte, da ieri, è più freddo con Giulia Salemi, che non l’ha presa bene. Leggi cosa è successo (VIDEO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Paola Di Benedetto : il messaggio a Francesco Monte prima del GF Vip : Grande Fratello Vip: Paola Di Benedetto ha scritto a Francesco Monte Paola Di Benedetto è stata recentemente intervistata dal settimanale Mio. Tra una domanda e l’altra, la modella ha approfittato per rivelare un retroscena che riguarda il suo ex fidanzato Francesco Monte. Nonostante la loro relazione sia terminata, i due hanno comunque mantenuto un buon rapporto, sentendosi di tanto in tanto. prima dell’entrata di lui ...