Fraccaro | per Pil investire su famiglie

Taglio costi della politica - Governo : "Riforme del cambiamento"/ Ministro Fraccaro : "rivoluzione copernicana" : Taglio costi della politica, Governo: "Riforme del cambiamento". Ultime notizie, il Ministro Riccardo Fraccaro annuncia: "Sarà una rivoluzione copernicana"(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 18:27:00 GMT)

Ministro Fraccaro : 'Tria non si dimette perché noi non siamo come gli altri. Spread non è catastrofico' : Riccardo Fraccaro, Ministro per i Rapporti con il Parlamento che si dichara Ministro per la democrazia diretta, conferma la tenuta del governo Conte all'indomani della firma della Legge di Bilancio ...

Camera - Cecconi (Misto) : “In Aula lavoro quasi zero - discutiamo le leggi popolari”. Fraccaro : “Faremo riforma per obbligo” : Governo e Parlamento hanno già abbondantemente superato lo “scoglio” dei primi 100 giorni. Se l’avvio della legislatura, con la formazione del governo si è contraddistinta per la fase lunga e travagliata, l’attività parlamentare non brilla certo per produttività. Tre decreti: Dignità, Emergenze (con dentro Genova) ed Immigrazione (varato due giorni fa). Poi il disegno di legge Anticorruzione del ministro Alfonso ...

M5s - gaffe di Riccardo Fraccaro al forum per la democrazia diretta : vede il ministro Savona e lo chiama “Tria” : Piccolo lapsus per il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro durante il suo intervento al Global forum on Modern Direct Democracy in Campidoglio. Il ministro, che ha anche la delega per la democrazia diretta, ha chiamato il ministro Savona presente in platea “Tria” per poi correggersi immediatamente. In particolare, parlando del debito pubblico in Italia, ha detto “vedo qui il ministro Tria… ...

Fraccaro : 'Subito un tavolo per il futuro della Marangoni' : TRENTO . "Il silenzio della Marangoni sulla vicenda dello stabilimento di Rovereto non è più tollerabile, si apra subito un tavolo di confronto per salvaguardare il futuro lavoratori". L'appello è del ...

M5S - Fraccaro : “Abbiamo depositato i ddl costituzionali per tagliare 345 onorevoli e introdurre il referendum propositivo” : Il 18 settembre a DiMartedì, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, aveva annunciato che il governo avrebbe presentato una proposta di legge per tagliare 345 parlamentari. Il giorno dopo è il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta, Riccardo Fraccaro, a darne l’ufficialità: “Migliorare le istituzioni e dare più potere ai cittadini, questa è sempre stata la nostra missione politica. Ora passiamo ai ...

Fraccaro ha presentato il decreto per ridurre il numero dei parlamentari : Grazie all'introduzione del referendum propositivo gli italiani potranno essere parte attiva della vita politica, approvando direttamente le leggi che ritengono prioritarie ed esercitando un maggior ...

Fraccaro ha presentato il decreto per ridurre il numero dei parlamentari : Presentati due disegni di legge costituzionali per la riduzione del numero dei parlamentari e l'introduzione del referendum propositivo. Lo ha annunciato l ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro. “Migliorare le istituzioni e dare più potere ai cittadini - spiega il ministro in una nota - questa è sempre stata la nostra missione politica. "Ora ...

Commercio : Fraccaro : su stop aperture domenica tireremo dritto : Roma, 10 set., askanews, - 'Sulle aperture domenicali degli esercizi commerciali la maggioranza presenterà una proposta in grado di tutelare lavoratori e Pmi, in modo da ripristinare regole certe in ...

Fraccaro : corsia preferenziale per reddito di cittadinanza : Roma, 10 ago., askanews, - A settembre 'interverremo su pensioni d'oro, anticorruzione. Poi le riforme costituzionali, a partire dalla riduzione del numero dei parlamentari'. Lo annuncia Riccardo ...