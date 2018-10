Forza Italia | Gelmini e Bernini | ' Il Governo gioca d' azzardo coi risparmi degli italiani'

Blastingnews

: A forza di non vincere ci siamo convinti di essere scarsi, ma leggendo la formazione dell’Italia non ci può essere… - RealPiccinini : A forza di non vincere ci siamo convinti di essere scarsi, ma leggendo la formazione dell’Italia non ci può essere… - mattiafeltri : Ilaria, la forza di una ragazza sola contro le calunnie @LaStampa - SVignaroli : Oggi alla #Camera abbiamo approvato la legge su #ElezioniPulite! voti a favore sono stati 301, i contrari 78, gli a… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Ai microfoni di Radio Radicale, le capogruppo alla Camera e al Senato di, Mariastellae Annamaria, hanno fatto il punto della situazione sulla manovra economica, dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il Presidente Conte. L'ex ministro per le politiche europee,ha spiegato: Ci sembra che la sensibilita' del Presidente del Consiglio e delsia ben lontana dal comprendere quali siano le nostre priorita' ossia: abbattimento del cuneo fiscale, riduzione del costo del lavoro, una Flat Tax che in questo momento non esiste nella manovra. Su questo purtroppo non siamo riusciti a trovare una convergenza, infatti il Presidente Conte ha mantenuto la sua posizione e noi abbiamo manifestato la nostra serissima preoccupazione per quello che sta succedendo in questi giorni.: 'Iatori corrono un grave rischio' La capogruppo al Senato, ...