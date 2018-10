Fortnite ora anche su Android | per tutti e senza invito

Fortnite è ora disponibile senza invito per tutti i dispositivi Android compatibili : La versione per smartphone e tablet Android di Fortnite è stata lanciata poche settimane fa come beta di solo invito, ma ora è aperta a tutti i giocatori. Il popolare battle royale, diventato un fenomeno di massa su computer e console, è partito bene anche sui dispositivi mobili, nonostante il gioco sia assente nel Play Store di Google. L'articolo Fortnite è ora disponibile senza invito per tutti i dispositivi Android compatibili proviene da ...

Fortnite : da ora è possibile giocare su Android senza ricevere l'invito da Epic Games : Come annunciato dagli stessi sviluppatori e riportato da Fortnite Intel, è finalmente possibile scaricare l'app di Fortnite su dispositivi Android senza dover necessariamente richiedere un invito a Epic Games.In passato, i giocatori che volevano provare la Beta di Fortnite su Android erano costretti a registrarsi sul sito web di Epic Games ricevendo in seguito un codice d'invito. Da oggi invece basterà semplicemente raggiungere il dominio ...

Sony ha ceduto sul cross-play di Fortnite ma ora cosa succederà? : Diversi mesi fa in una serata piovosa in quel di Birmingham, aprii Discord e chiamai i miei amici dell'università dicendo: "Ok ragazzi, a cosa possiamo giocare tutti insieme?"La risposta fu: molto poco. Con il nostro gruppo diviso tra possessori di Xbox e PlayStation le risposte scontate erano da escludere. Fortnite, Rocket League, perfino Minecraft erano impossibili a causa di questa grande divisione. Finimmo per giocare ore e ore a ...

Orario aggiornamento Fortnite Stagione 6 del 27 settembre - problemi dalle 10 : 00 : quando si potrà giocare? : Fortnite Stagione 6 è in dirittura d'arrivo (il cross-play PS4 è ufficiale) e con esso i problemi derivai dalla manutenzione ai server. Manca ormai pochissimo all'inizio ufficiale di questo nuovo capitolo del Battle Royale più famoso al mondo, come ha annunciato la stessa Epic Games su Twitter. Per la precisione ci sarà una manutenzione per permettere allo sviluppatore di aggiornare il gioco. Si parte alle 10:00 ora italiana di oggi 27 ...

Fortnite : server online ma il nuovo aggiornamento non è stato ancora pubblicato : Come vi abbiamo comunicato in precedenza, i server di Fortnite sono andati offline per preparare il gioco all'arrivo del nuovo aggiornamento.L'update porterà con sé, tra le varie cose, il fucile di precisione silenziato ma, anche se attualmente i server risultano operativi, ancora non vi è traccia della patch.Secondo un post sul profilo Twitter ufficiale di Epic Games, le novità dovrebbero essere disponibili tra qualche minuto, ovvero intorno ...

Aggiornamento Fortnite High Stakes oggi 6 settembre : orario manutenzione e download : L'Aggiornamento Fortnite High Stakes è in dirittura d'arrivo, ci siamo. Epic Games ha comunicato tramite Twitter che l'evento tanto atteso, è stato infatti rimandato di due giorni, sarà disponibile al download oggi 6 settembre, Abbiamo gli orari esatti di manutenzione di Fortnite, ve li indichiamo qui: - Fortnite andrà offline a partire dalle 10:00 di oggi 6 settembre, ora italiana. Questo permetterà ad Epic di pubblicare gli aggiornamenti - ...

Fortnite : su mobile raggiunti i 100 milioni di download - mentre gli introiti sono ancora di più : Fortnite è sbarcato nell'ecosistema mobile da pochi mesi, eppure già ora il gioco sta macinando cifre a dir poco impressionanti, capaci di far impallidire qualsiasi altro publisher per dispositivi mobili. Il gioco, come possiamo leggere su VG247, ha infatti già raggiungo il ragguardevole traguardo dei 100 milioni di dowload.Ma non è tutto: Fortnite ad oggi ha inoltre superato i 100 milioni di dollari in introiti, le entrate totali ammontano ...

Il misterioso cubo gigante di Fortnite è ora circondato da un campo gravitazionale : Ormai è una vera e propria tradizione: ogni nuova stagione di Fortnite deve essere anticipata o accompagnata da un mistero che appassiona tutta la community del titolo creato da Epic Games. L'assoluto protagonista di questo periodo è il misterioso cubo viola gigante che prima è comparso dal nulla, che nel corso dei giorni ha iniziato a spostarsi e che è anche stato "violato" da una manciata di giocatori. Ma il mistero si infittisce.Sì perché il ...

Fortnite Stagione 6 in arrivo? Qualcosa di misterioso accadrà il 27 agosto : orario e teorie a Tomato Town : Ieri le prime segnalazioni da uno Youtuber: è stato trovato un nuovo portale dimensionale in Fortnite nei pressi di Tomato Town. Un indizio che Qualcosa di grosso sta per accadere nel gioco, uno stravolgimento che non avviene da qualche settimana, insomma da quando è iniziata la Stagione 5. I portali in passato hanno ad esempio fatto sparire Durr Burger, “ritrovato” poi nella vita reale nel deserto californiano. Sembra però che certe le ...

Fortnite : è ora disponibile al download la patch 5.21 - vediamo la patch note completa : Per ulteriori dettagli e per le novità riguardanti anche Fortnite Salva il Mondo , rimandiamo alle patch notes ufficiali . Cosa ne pensate di questo aggiornamento?

Fortnite : è ora disponibile al download la patch 5.21 - vediamo la patch note completa : Sarà anche Ferragosto ma Epic Games non va di certo in vacanza, e anzi aggiorna proprio nella mattinata quello che probabilmente è diventato il suo titolo più celebre, Fortnite, rilasciando al download la patch 5.21.Per quanto riguarda la modalità battaglia reale, come possiamo leggere sul sito di Epic Games, le novità sono molte.Innanzitutto iniziamo con la nuova modalità a tempo Anni 50 a Palla, la cui descrizione reca:Read more…

La beta di Fortnite è ora disponibile per vari smartphone e tablet Android : L'esclusiva per Samsung Galaxy 9 del popolare battle royale sembra essere terminata, quindi Fortnite è ora disponibile per tutti i dispositivi Android compatibili con la versione beta del gioco. Fortnite per Android è attualmente disponibile ancora in versione beta, ma non nel Play Store, bensì solo registrandosi tramite il sito web di Epic Games. L'articolo La beta di Fortnite è ora disponibile per vari smartphone e tablet Android proviene da ...

La beta di Fortnite è ora disponibile per smartphone e tablet Android : L'esclusiva per Samsung Galaxy 9 del popolare battle royale sembra essere terminata, quindi Fortnite è ora disponibile per tutti i dispositivi Android compatibili con la versione beta del gioco. Fortnite per Android è attualmente disponibile ancora in versione beta, ma non nel Play Store, bensì solo registrandosi tramite il sito web di Epic Games. L'articolo La beta di Fortnite è ora disponibile per smartphone e tablet Android proviene da ...

Fortnite su Android : l'esclusiva temporale di Samsung è a dir poco striminzita : Solo nella giornata di ieri vi abbiamo parlato dell'arrivo a sorpresa di Fortnite su dispositivi Android, un debutto che come più volte preventivato nel corso delle scorse settimane è avvenuto in esclusiva su dispositivi Samsung della famiglia Galaxy.Come sottolineato in più di un'occasione si tratta di una esclusiva temporale, un fenomeno a cui siamo abituati anche in ambito console e che ha durate variabili e molto variegate. Detto questo non ...