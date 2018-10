Fortnite | in arrivo il Quad Annientatore

Halloween sta per arrivare in Fortnite : il datamining svela i nuovi oggetti cosmetici in arrivo : Epic Games ha da poco pubblicato la nuova patch 6.02 di Fortnite, è come è ormai da trazione i dataminer non si sono fatti attendere svelando una moltitudine di nuovi oggetti cosmetici, naturalmente tutti a tema Halloween.Fortnite Intel riporta una lunga serie di immagini che ritraggono le skin, gli oggetti di raccolta, i deltaplani e gli zaini che esordiranno tra qualche settimana nel negozio online di Fortnite. Tutti gli elementi cosmetici, ...

Fortnite : server offline per l'arrivo della patch 6.01 : Tempo di novità per Fortnite e in particolare tempo dell'arrivo della primissima patch dopo il lancio della Stagione 6. La patch 6.01 è in arrivo e in attesa di scoprirne tutte le novità, Epic Games ha organizzato una manutenzione che manderà necessariamente offline i server.Come svelato attraverso Twitter la manutenzione è già partita proprio in questi minuti e in particolare alle 9:00 e dovrebbe durare circa un'ora prima dell'introduzione di ...

La Stagione 6 di Fortnite è in arrivo : ecco quando i server saranno offline : Dopo un misterioso cubo in movimento che poi ha ben deciso di sciogliersi in Loot Lake e le immagini teaser di questi ultimi giorni è finalmente tempo di fare spazio alla Stagione 6 di Fortnite.Come ogni nuova Stagione possiamo aspettarci diverse novità ma in attesa dei dettagli della patch 6.00 possiamo quanto meno confermarvi quando i server di gioco andranno offline per la manutenzione necessaria per apportare tutti i cambiamenti alla mappa e ...

I server di Fortnite offline in vista del nuovo aggiornamento : in arrivo il fucile d'assalto silenziato : Per la giornata di oggi è prevista la pubblicazione del nuovo update di Fortnite che porterà con sé alcune interessanti novità.In vista dell'aggiornamento, come di consueto, i server sono offline e, al momento, come segnala Fortnite Intel, sappiamo che in seguito all'update sarà introdotto il "Suppressed Assault Rifle", il fucile d'assalto silenziato.Sembra che l'arma sia simile allo "Scar", tuttavia non è noto se condividerà le stesse ...

Fortnite per Android in arrivo su nuovi modelli - Epic Games illustra il futuro dopo il 10 settembre : Un mese è passato da quando Epic Games ha reso disponibile Fortnite per Android. Ne parla approfonditamente lo sviluppatore sul sito ufficiale. Inizialmente è stata un'esclusiva per il lancio di Samsung Galaxy Note 9, ma poi gli inviti sono stati estesi ad altri produttori. In tre settimane Fortnite per Android è stato giocato da oltre 23 milioni di giocatori, quelli registrati alla beta, mentre 15 milioni di utenti hanno installato ...

Fortnite per Android non è sicuro? In arrivo Shockwave Granade : Come tutti sanno bene ormai Fortnite è disponibile anche per Android: il problema è che non si può effettuare il solito download dal Play Store di Google, ma direttamente dal sito ufficiale di Epic Games. In questo modo la casa di sviluppo non perde il 30% degli introiti che dovrebbe dare a Google se ospitata sulla sua piattaforma. Tutto bene, anzi no: Google ha recentemente rivelato una grossa falla di sicurezza nell'applicazione di Fortnite ...

Fortnite : il datamining della patch 5.30 anticipa l'arrivo di due nuove armi : Con l'introduzione questa mattina della patch 5.30 di Fortnite, i dataminer si sono subito messi all'opera e come da previsione hanno scoperto in fretta alcuni dettagli sui contenuti che potrebbero presto esordire nel Battle Royale di Epic Games.Come riporta VG24/7, sembra che i giocatori potranno presto divertirsi con due nuove, fiammanti ed esplosive armi. Gli utenti hanno scoperto all'interno dei file del gioco più di un riferimento a un ...

Fortnite - server offline oggi - con l’arrivo della patch 5.30/ Manutenzione per ultimo aggiornamento : Fortnite, server offline oggi, con l’arrivo della patch 5.30. Ultime notizie Epic Games, Manutenzione per ultimo aggiornamento, cioè Fenditura Portatile(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 15:20:00 GMT)

La Fenditura Portatile è il nuovo interessante oggetto in arrivo in Fortnite : Dopo il misterioso portale dimensionale avvistato a Tomato Town e gli indizi riguardanti un possibile evento proprio in quella zona della mappa, arrivano delle informazioni decisamente più concrete riguardo Fortnite.Il gioco del momento sta infatti per dare il benvenuto a un nuovo interessante oggetto il cui riferimento è spuntato all'interno dell'ultimo aggiornamento dello shop del titolo Epic Games. Il Rift-to-go, ovvero la Fenditura Portatile ...

Fortnite Stagione 6 in arrivo? Qualcosa di misterioso accadrà il 27 agosto : orario e teorie a Tomato Town : Ieri le prime segnalazioni da uno Youtuber: è stato trovato un nuovo portale dimensionale in Fortnite nei pressi di Tomato Town. Un indizio che Qualcosa di grosso sta per accadere nel gioco, uno stravolgimento che non avviene da qualche settimana, insomma da quando è iniziata la Stagione 5. I portali in passato hanno ad esempio fatto sparire Durr Burger, “ritrovato” poi nella vita reale nel deserto californiano. Sembra però che certe le ...

Misterioso portale appare in Fortnite - quali cambiamenti in arrivo per la mappa? : Appassionati di Fortnite, forse sta per arrivare una sorpresa che non vi aspettavate. L'indizio è stato trovato dallo Youtuber Ali-A, che ha trovato un nuovo portale dimensionale proprio nella mappa, come riporta Dexerto. Come tutti sanno Fortnite è andato incontro a una serie di cambiamenti con l'arrivo della Stagione 5, ma dopo tutto questo la mappa, nel bene o nel male, è rimasta la stessa. La mappa potrebbe però subire a breve ulteriori ...

Galaxy Skin di Fortnite Android in arrivo per tutti? Il falso leak e l’amara verità : Fortnite Android è disponibile su diversi dispositivi Samsung e la beta ormai aperta anche a questi altri smartphone. Rimane però un'esclusiva per gli utenti dei device della casa sud coreana: una Skin che praticamente è diventata molto rara, la cosiddetta Galaxy Skin. Certo, Fortnite è ormai disponibile su tutte le piattaforme come PS4, Xbox One, Nintendo Switch e iOS, ma la Galaxy Skin rimane ad esclusivo uso di determinati utenti. Arriverà ...

Fortnite : in arrivo il Fucile di Precisione Pesante : Mentre nella giornata di ieri sono state leakate le sfide della Settimana 7 della Stagione 5 di Fortnite, ecco che ora arrivano interessanti novità per l'arsenale di armi a disposizione nel popolare gioco di Epic.Come segnala Fortnite Intel, entro questa settimana i giocatori di Fortnite potranno mettere le mani su una nuova arma, il Fucile di Precisione Pesante.L'arma, ovviamente, è pensata per i combattimenti a lunga distanza e sarà ...

Novità Fortnite al 13 agosto - fucile di precisione pesante in arrivo questa settimana : Sono giorni molto caldi per Fortnite, il Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games che, in questi ultimi giorni, ha fatto il proprio esordio sui dispositivi dotati di sistema operativo Android. Ovviamente se da un lato abbiamo i diversi smartphone e tablet in rampa di lancio, dall'altro abbiamo tutti gli altri sistemi (PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch) che procedono senza sosta la loro sfrenata corsa, con community ben rodate che ...