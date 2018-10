Forti piogge in Colombia | frana investe case | 12 morti

Meteo weekend. Forte perturbazione sull’Italia : rischio di Forti piogge e temporali : Precipitazioni attese oggi e domani specie sulle Isole e sull'estremo sud, Calabria in primis. Da domani previsto anche un calo delle temperature. Va a meglio invece a Centro-Nord.Continua a leggere

I danni delle Forti piogge in Sardegna : Una donna risulta dispersa vicino a Cagliari e ci sono circa 50 sfollati a causa degli allagamenti avvenuti nella notte The post I danni delle forti piogge in Sardegna appeared first on Il Post.

Allerta meteo Piemonte : temporali e piogge Forti in arrivo : E’ Allerta gialla per temporali e piogge, anche forti, sul Piemonte. L’intenso flusso umido dovuto all’arrivo sull’Europa di una perturbazione atlantica sta portando condizioni di elevata instabilità sulla Regione, in particolare tra questa sera e domani mattina. In deciso calo le temperature massime, associate a vento in montagna. Le precipitazioni più intense – precisa l’Agenzia Regionale per la Protezione ...

Maltempo - in arrivo Forti piogge sul Nord-Ovest. Allerta rossa in Sardegna Previsioni Alluvione a Maiorca : 9 morti : Allarme in Piemonte e Ponente ligure per il rischio idrogeologico. La perturbazione ha già causato otto morti e diversi dispersi a Maiorca, nelle Baleari

Allerta Meteo Liguria : criticità “arancione” per Forti piogge e temporali in arrivo : La protezione civile regionale della Liguria ha diramato un’Allerta Meteo codice arancione per piogge diffuse e temporali. Le prime piogge interesseranno il ponente dalla serata di oggi, per poi intensificarsi nella notte ed estendersi al resto della regione. Previsti fenomeni temporaleschi anche molto forti, organizzati e persistenti. La criticità arancione scatta a mezzanotte da Ventimiglia a Portofino, alle 6 nella zona più a levante ...

Forti piogge e alluvioni in Nicaragua : 13mila persone colpite - almeno 4 morti [GALLERY] : 1/20 AFP/LaPresse ...

Meteo - riecco il maltempo : rischio di Forti piogge. Ma da venerdì torna il sole : La perturbazione n. 2 di ottobre interesserà già da oggi pomeriggio i settori nord-occidentali: rischio di piogge abbondanti su Piemonte e Liguria. Col weekend però l’alta pressione tornerà a guadagnare terreno, favorendo il bel tempo e un aumento delle temperature.Continua a leggere

USA - “Michael” è ufficialmente un uragano - molto pericoloso per la Florida : a Cuba già Forti venti e piogge intense : Un sistema tropicale si è rapidamente intensificato nell’uragano Michael a largo della Penisola dello Yucatan e le acque calde del Golfo del Messico sulle quali si sposterà potrebbero continuare ad alimentare il suo rafforzamento. Michael potrebbe trasformarsi in un grande uragano (categoria pari o superiore a 3) con venti che potrebbero raggiungere i 178 km/h entro la giornata di domani, 9 ottobre, prima di un “landfall” atteso sulla Florida, ...

Previsioni Meteo - un ciclone colpirà Madeira e le Canarie nei prossimi giorni : attesi Forti venti - piogge intense e alluvioni [MAPPE] : 1/5 ...

Maltempo Campania : Forti piogge a Ercolano - allagamenti e strade chiuse : piogge torrenziali nelle scorse ore a Ercolano (Napoli): a causa di allagamenti sono state chiuse via Marittima, corso Umberto, traversa Ferrara e una parte di via Doglie. Nelle zone interessate da criticità sono al lavoro personale dell’Ufficio Tecnico e Vigili urbani insieme a Protezione Civile e Vigili del Fuoco. “E’ in atto uno sforzo enorme per mettere in sicurezza la citta’ e le zone maggiormente colpite dal ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità “gialla” per piogge intense e Forti temporali : “Una depressione sul Tirreno tra sabato e domenica sospingerà un fronte sulla nostra regione. Lunedì la circolazione in quota sarà poco definita“: la protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo valida dalle 12 di oggi 6 ottobre, alle 7 di domani. “Oggi pomeriggio saranno probabili piogge sparse, da moderate ad abbondanti, e qualche rovescio temporalesco specie su pianura e costa. ...

Allerta Meteo - weekend di maltempo sull’Italia : Forti piogge al Centro/Nord - ultimi temporali residui sullo Jonio [MAPPE] : 1/9 ...

Notte di paura a Lamezia per le Forti piogge : disagi e danni · LameziaClick LameziaClick : Lamezia TERME , CATANZARO, - Notte di paura quella appena trascorsa a Lamezia. Le forti piogge hanno provocato situazioni critiche in tutta la città e nel suo comprensorio.Le strade sono diventate ...

Meteo : vortice ciclonico nel Mediterraneo divide l'Italia in due! Occhio alle Forti piogge oggi : Lunga fase di maltempo al sud, ecco la depressione oggi sul Meridione con tante piogge e temporali. Meteo / Italia letteralmente divisa in due quest'oggi (e lo sarà anche nel resto della settimana)...