Formula E - L' ePrix di Svizzera si correrà a Berna

Formula E - L'ePrix di Santiago torna in calendario : La Formula E correrà in Cile per il secondo anno consecutivo: oggi è stato confermato ufficialmente che lePrix di Santiago si terrà il prossimo 26 gennaio. Cambierà però il circuito: non si andrà più a Parque Forestal, ma nella nuova sede di Parque OHiggins.Nuova sede per limitare i disagi ai residenti. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Santiago, Felipe Alessandri, la scelta di spostare levento a Parque OHiggins è stata necessaria per ...