Formula 1 | Ross Brawn al Festival dello Sport | ' Hamilton potrebbe battere i record di

Formula 1 - Toro Rosso ufficializza il rientro di Kvyat per il 2019 : Il puzzle del mercato piloti in chiave 2019 si sta completando: la Toro Rosso, approfittando della concomitanza del GP di casa, ha confermato l'ingaggio di Daniil Kvyat, russo, 24 anni che proprio a ...

Formula 1 - Daniil Kvyat torna alla Scuderia Toro Rosso : Non poteva esserci occasione migliore del Gran Premio di Russia per ufficializzare il ritorno di Daniil Kvyat in Formula 1: l'attuale development driver della Ferrari tornerà a correre il prossimo anno con un sedile da titolare alla Scuderia Toro Rosso, team con il quale aveva debuttato nel 2014 e con il quale ha poi corso dal GP di Spagna 2016 al GP degli Stati Uniti 2017.Una storia tormentata. Kvyat ha sempre dimostrato di essere veloce e di ...

Formula E – Mediaset trasmetterà il mondiale in esclusiva per le prossime 5 stagioni : Mediaset: mondiale Formula E in esclusiva per le prossime 5 stagioni. Fino 2023, in diretta e in Hd nell’offerta in chiaro Per le prossime cinque stagioni lo spettacolare mondiale di automobilismo Formula E con E-Prix in diretta su circuiti urbani delle più grandi città del mondo continuerà ad essere trasmesso in esclusiva dalle reti Mediaset. Lo rende noto il gruppo di Cologno Monzese, precisando di aver siglato un accordo ...

Il pilota italiano Antonio Giovinazzi guiderà una Alfa Romeo Sauber nel prossimo Mondiale di Formula 1 : Antonio Giovinazzi, pilota italiano di 24 anni, guiderà una Alfa Romeo Sauber nel prossimo Mondiale di Formula 1. L’altro pilota della scuderia, come già si sa da qualche settimana, sarà Kimi Raikkonen, che alla fine di quest’anno lascerà la Ferrari. Si The post Il pilota italiano Antonio Giovinazzi guiderà una Alfa Romeo Sauber nel prossimo Mondiale di Formula 1 appeared first on Il Post.

Griglia di partenza GP Italia 2018 Formula 1/ Pole per Raikkonen : Vettel incontentabile - sarà duello rosso! : Griglia di partenza Formula 1 Gp Italia 2018 Monza: prima fila tutta Ferrari. E' Kimi Raikkonen ad ottenere la Pole position davanti a Sebastian Vettel.

Formula 1 - GP Monza : prima fila tutta Rossa - in palio c'è la storia : Emozioni. Sincere e prepotenti. Dentro e fuori dal box. La pole di Kimi Raikkonen non poteva che essere accolta in maniera così esplosiva. Passione rinchiusa da troppo tempo. A Monza la Ferrari non ...

Formula 1 - GP Monza. L'inferno rosso carica la Ferrari : 'Seb vinci il mondiale - domenica doppietta' : "Abbiamo tante persone che ci seguono sia quando andiamo bene che quando andiamo male, la Ferrari è conosciuta in tutto il mondo". Guarda tutti i video Quando però il pubblico gli ha chiesto un ...

Formula 1 - GP Spa 2018 : dominio rosso - orgoglio Ferrari per Vettel : orgoglio Ferrari. Si è sentito così Sebastian Vettel portando la sua rossa al traguardo per primo a Spa-Francorchamps: orgoglioso del lavoro fatto a Maranello per dargli questa macchina e soprattutto ...

Griglia di partenza Formula 1 / Gp Belgio 2018 : pole position per Hamilton. La delusione della Rossa : Griglia di partenza Formula 1 Gp Belgio 2018 Spa Francorchamps: Hamilton trova la pole position, Vettel è secondo. Seconda fila per Force India.