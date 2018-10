Foggia | il video dell' arresto del migrante 26enne ammanettato all' auto della polizia

Pestaggio Foggia - video smentirebbe tesi dei poliziotti aggrediti/ Comitato accusa : “No violenza dai migranti” : I video girati dai migranti sconfesserebbero la tesi della polizia che due loro agenti siano stati aggrediti per liberare un gambiano arrestato dopo una fuga in macchina(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 12:10:00 GMT)

Foggia - migrante arrestato a Borgo Mezzanone : in un video Omar Jallow ammanettato alla ruota della volante : Tra le immagini relative alla presunta aggressione a danno dei poliziotti, denunciata alcuni giorni fa dal Sap, alcune mostrano il 26enne gambiano Omar Jallow ammanettato alla ruota dell’auto della polizia. È accovacciato, sporco di fango e con una ferita al braccio. Intorno a lui ci sono gli altri abitanti della baraccopoli di Borgo Mezzanone (in provincia di Foggia) che protestano contro la polizia e cercano di aiutare il ragazzo. Il ...

Foggia - migranti contro la denuncia del Sap : “A Borgo Mezzanone nessuna aggressione ai poliziotti” – VIDEO : “Resistenza sì, ma nessuna aggressione con calci e pugni”. A pochi giorni dalla denuncia del Sap, il sindacato autonomo di polizia, che lunedì 8 ottobre ha diffuso la notizia di un arresto di un migrante nella baraccopoli abusiva di Borgo di Mezzanone finito con due poliziotti accerchiati e picchiati da 50 stranieri, su Facebook sono comparsi alcuni VIDEO dell’accaduto. Insieme alle testimonianze dei migranti presenti, che ...

DIRETTA / Foggia Ascoli (risultato live 3-2) streaming video Dazn : Foggia di nuovo avanti con Gerbo! : DIRETTA Foggia Ascoli streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la 7^ giornata di Serie B (oggi 6 ottobre)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 16:31:00 GMT)

Diretta / Foggia Ascoli (risultato live 2-2) streaming video Dazn : Addae - gol annullato : Diretta Foggia Ascoli streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la 7^ giornata di Serie B (oggi 6 ottobre)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 15:43:00 GMT)

DIRETTA / Foggia Ascoli (risultato live 0-1) streaming video Dazn : la sblocca Brosco! : DIRETTA Foggia Ascoli streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la 7^ giornata di Serie B (oggi 6 ottobre)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 15:03:00 GMT)

Diretta / Foggia Ascoli (risultato live 0-0) streaming video Dazn : formazioni ufficiali - via! : Diretta Foggia Ascoli streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la 7^ giornata di Serie B (oggi 6 ottobre)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 14:38:00 GMT)

DIRETTA / Foggia Ascoli streaming video Dazn : testa a testa - quote - orario e probabili formazioni : DIRETTA Foggia Ascoli streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la 7^ giornata di Serie B (oggi 6 ottobre)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 13:31:00 GMT)

Foggia Ascoli/ Streaming video e diretta Dazn : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Foggia Ascoli Streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la 7^ giornata di Serie B (oggi 6 ottobre)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 05:00:00 GMT)

Diretta/ Benevento Foggia (risultato finale 1-3) streaming video Dazn : colpaccio rossonero! : Diretta Benevento Foggia streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 6^ giornata di Serie B (oggi 30 settembre)(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 22:44:00 GMT)

Il Foggia ‘annulla’ la penalizzazione - partita pazzesca contro il Benevento e blitz che apre nuovi scenari [FOTO e VIDEO] : 1/23 Cafaro/Lapresse ...

Diretta/ Benevento Foggia (risultato live 1-3) streaming video Dazn : sprint rossonero! : Diretta Benevento Foggia streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 6^ giornata di Serie B (oggi 30 settembre)(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 22:12:00 GMT)

Diretta/ Benevento Foggia (risultato live 1-1) streaming video Dazn : fine primo tempo! : Diretta Benevento Foggia streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 6^ giornata di Serie B (oggi 30 settembre)(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 21:40:00 GMT)

Diretta/ Benevento Foggia (risultato live 1-1) streaming video Dazn : Kragl! I rossoneri pareggiano : Diretta Benevento Foggia streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 6^ giornata di Serie B (oggi 30 settembre)(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 21:24:00 GMT)