Fmi | ' per Bank of Japan troppo presto uscire da politica monetaria ultra-accomodante'

Fmi - rischi da banche-debito Italia - pericolo contagio : Un circolo vizioso che rischia di avere conseguenze a livello europeo, come e' accaduto durante la crisi dell'area euro. Il Fmi mette in guardia sul legame fra banche e debito sovrano in Italia: ...

Def - Travaglio : “Fmi e Bankitalia critichino governo per coperture ma non dicano leggi da fare” : Botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il giornalista de Il Corriere della Sera, Beppe Severgnini. Quest’ultimo osserva: “Bankitalia è una istituzione di garanzia, non è lì per servire un governo. La Commissione Europea, al di là degli errori che ha fatto, è il governo di un club di 28 Paesi che hanno formato una cosa strepitosa, che si chiama Unione Europea e che rimane un ...

Taglio del Fmi al Pil italiano : preoccupa il pericolo Spread : Il Fondo Monetario Internazionale ha tagliato le stime di crescita del Pil italiano. Dal World Economic Outlook, il rapporto con cui l'Istituto fornisce analisi e proiezioni sull'economia mondiale, risulta che il Prodotto Interno Lordo del nostro Paese si attestera' al +1,2% nel 2018 e al +1,0% nel 2019: aspettative immutate in relazione all'aggiornamento di luglio ma più basse rispettivamente dello 0,3% e dello 0,1% se comparate ai valori ...

Fmi : mondo affoga in un mare di debiti - livello superiore +50% rispetto a inizio crisi finanziaria : Il debito globale è a un livello superiore del 50% rispetto a quello dell'inizio della grande crisi finanziaria di 10 anni fa. Così si legge in una nota del Fondo Monetario Internazionale, che rende ...

Nuovo allarme Fmi : "Incertezza politica aumenta rischi per le banche" : "Se dovessero riemergere preoccupazioni sul mercato sulla politica di bilancio, il rischio è quello di riaccendere il legame fra banche e debito sovrano . In tale scenario, le tensioni sul mercato ...

L’allarme dell’Fmi : “L’incertezza politica aumenta i rischi per le banche. Pericolo contagio in Europa” : Continua il percorso a ostacoli della manovra. Dopo la bocciatura del Def da parte dell’Ufficio parlamentare di bilancio, è arrivato l’allrme del Fondo monetario internazionale. Nel Global Financial Stability Report (Gfsr) si legge la preoccupazione per il circolo vizioso debito-banche in Italia che rischia di contagiare l’Eurozona. L’Italia viene ...

L'allarme dell'Fmi : "L'incertezza politica aumenta i rischi per le banche. Pericolo contagio in Europa" : 'Il nostro consiglio per l'Italia è lo stesso da anni - ha concluso Gaspar illustrando il Fiscal Monitor - sul piano della politica di bilancio è necessario un consolidamento credibile e ...

Fmi : in Italia l'incertezza politica aumenta rischi per le banche : In uno studio che prende in considerazione 31 Paesi che rappresentano il 61% dell'economia globale, il Fmi osserva come la loro ricchezza pubblica è 11.000 miliardi di dollari inferiore rispetto a ...

Fmi - nuovo allarme : "In Italia l'incertezza politica aumenta i rischi per le banche" : ... vi è il rischio di riaccendere' le tensioni - ricorda il Fondo - 'tenuto conto della disponibilità di titoli di stato Italiani per le banche Italiane e della loro esposizione' all'economia nazionale.

Fmi : in Italia serve consolidamento 'credibile' per tenuta conti : New York, 10 ott., askanews, - In Italia è necessario un 'consolidamento credibile e notevole nel medio termine per salvaguardare i conti pubblici e mettere il ratio debito/Pil saldamente su una ...

Fmi : debito - alto rischio per stabilità : 2.29 I rischi alla stabilità finanziaria sono aumentati in modo "modesto" nel breve termine, mentre nel "medio termine restano elevati" anche a causa degli elevati livelli di debito. Lo afferma il Fmi. "Un'ulteriore escalation delle tensioni commerciali, aa anche le incertezze politiche nelle maggiori economie, potrebbero tradursi in un deterioramento delle aspettative di rischio, innescando una correzione sui mercati globali e una repentina ...