ilfattoquotidiano

: Firenze, falsa mima espulsa: aveva già un provvedimento di allontanamento - Cascavel47 : Firenze, falsa mima espulsa: aveva già un provvedimento di allontanamento - Noovyis : Un nuovo post (Firenze, falsa mima espulsa: aveva già un provvedimento di allontanamento) è stato pubblicato su Pla… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Viso dipinto di bianco, addosso un telo dello stesso colore, in mano un fiore rosso e un bicchiere per raccogliere il denaro. Spacciandosi perla giovane, 24enne originaria della Romania, si parava sorridente davanti ai turisti in visita a. A volte si limitava a chiedere insistentemente soldi, altre li derubava approfittando della loro distrazione. La sua attività, portata avanti tra una denuncia e l’altra, è durata anni. Fino a ieri quando la polizia l’ha rintracciata in un edificio occupato e, essendo la donna già gravata da undidal territorio nazionale, l’hadall’Italia, imbarcandola su un volo per Bucarest. Da tempo laera nota alle forze dell’ordine per furtarelli commessi in danno dei turisti stranieri. Più volte era stata denunciata da agenti della questura e della polizia municipale, sempre nel centro storico ...