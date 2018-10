Fiera Milano pianifica ambiziosi investimenti | funding da BEI e pool banche guidato da

Piazza Affari : amplia l'ascesa Fiera Milano : Effervescente illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,31%. La tendenza ad ...

Milano Games Week 2018 - cosa aspettarsi dalla Fiera dei videogame : Come per esempio Forza Horizon 4 , il videogame legato al mondo dei motori, e il videogioco d'avventura Ori and the Will of the Wisps, giocabile per la prima volta in anteprima nel nostro Paese. ...

Fiera Milano cresce in Cina e si rafforza in Brasile : Nuovi progetti con i partner esteri e rafforzamento delle manifestazioni direttamente organizzate a partire dalla Cina e dal Brasile : così Fiera Milano accelera sul fronte dello sviluppo all'estero ...

Fiera Milano : nuove mostre in Cina e si rafforza in Brasile : Milano, 4 ott., askanews, - Fiera Milano prosegue le attività previste dal piano strategico 2018-2022 e accelera con decisione lo sviluppo internazionale percorrendo due direttrici: nuovi progetti con ...

Piazza Affari : nella bufera Fiera Milano : In forte ribasso illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che mostra un disastroso -2,33%. La tendenza ad una settimana di Fiera ...

Sul tetto della Fiera di Milano uno degli impianti solari più grandi d'Europa : Una fiera tutta rinnovabile , grazie a uno dei più grandi impianti fotovoltaici su tetto d'Europa: lo diventerà nei prossimi mesi quella di Milano, grazie a un accord o tra la Fondazione che gestisce ...

Fiera Milano promuove nel mondo le eccellenze della pasta italiana : Un tavolo di lavoro per riunire e coordinare l'impegno di tutti gli attori coinvolti nella promozione nel mondo della pasta , uno dei più apprezzati prodotti del Made in Italy agroalimentare . Un ...

Piazza Affari : si concentrano le vendite su Fiera Milano : Composto ribasso per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , in flessione dell'1,91% sui valori precedenti. La tendenza ad una ...

Incidente A8 - mamma travolta e uccisa a Fiera Milano/ Ultime notizie - scesa da auto per mettere figli in salvo : Maxi Incidente in A8 a Rho Fiera Milano: mamma 38enne travolta e uccisa mentre tentava di mettere in figli in salvo. Ferita una 30enne, ha perso la gamba: la dinamica assurda(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 10:47:00 GMT)

Fiera di Bologna - si allontana l'alleanza con Milano : L'incontro Il summit, a cui erano presenti l'assessore regionale alle attività produttive Palma Costi, i sindaci di Bologna Virginio Merola, di Rimini e Parma Andrea Gnassi e Federico Pizzarotti e i ...

Piazza Affari : Fiera Milano in rally : Brilla illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che passa di mano con un aumento del 2,52%. Comparando l'andamento del titolo con il ...

Piazza Affari : performance negativa per Fiera Milano : Rosso per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che sta segnando un calo dell'1,89%. La trendline del titolo su base settimanale si ...

Piazza Affari : pioggia di acquisti su Fiera Milano : Effervescente illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,17%. Lo scenario ...

Milano : spacciava droga vicino stazione Rho-Fiera - arrestato : Milano, 21 ago. (AdnKronos) - spacciava droga nei pressi della stazione ferroviaria di Rho-Fiera, a Milano e per questo è stato arrestato. E' accaduto a un 21enne di origine senegalese, irregolare in Italia e senza fissa dimora. Gli agenti del commissariato di Rho erano già da alcuni giorni sulle su