Festival dello Sport | da Agostini al Triplete dell' Inter | l a grande abbuffata

Eurosport al Festival dello Sport a Trento : veniteci a trovare! : Organizzato da La Gazzetta dello Sport e la Regione Trentino, con il patrocinio del Coni e del Comitato italiano paralimpico, Il Festival dello Sport metterà in scena più di 100 eventi che si ...

Festival dello Sport - i caschi di Valentino danno spettacolo : immagini e storie - Così come speciale è quello tra Valentino e tantissimi altri piloti con Gigi Soldano, il fotografo che dal 1984 racconta, anche sulla Gazzetta dello Sport, storie di corsa ...

Festival dello Sport al via : "Lavoriamo per creare gli Stati Generali dello Sport" : ... che fa di Trento da oggi a domenica la Capitale dello Sport: circa 150 ospiti in più di 100 eventi, tutti gratuiti, tra i dibattiti e gli incontri, tavole rotonde e spettacoli, nelle sale e nei ...

Festival dello Sport : si accendono le stelle : ... farà diventare Trento l'ombelico del mondo Sportivo, crocevia di dibattiti e interviste, forum, esibizioni e camp dimostrativi aperti a tutti, e poi mostre, spettacoli, con la cornice di eventi ...

Festival dello Sport al via : campioni in piazza - una festa per tutti : Quasi 130 eventi, 4 giorni di dibattiti, presentazioni, spettacoli mescolati a tanto Sport attivo. Sarà una dolce invasione per le strade, le piazze e i teatri della splendida città che fu la culla ...

Festival dello Sport - l'Inter del Triplete si riunisce a Trento : tutti gli ospiti : ... alle 17.30, tanti protagonisti di quell'incredibile pagina nerazzurra si ritroveranno presso l'Auditorium Santa Chiara, in via S.Croce 67: sul palco, con il giornalista de La Gazzetta dello Sport ...

Dal Festival dello Sport una riflessione strategica su sport e innovazione : Il Festival dello sport ci impone una riflessione generale su sport e innovazione. 100 eventi e 150 protagonisti e leader dello sport italiano ed internazionale ci faranno riflettere su queste tematiche.Ma la riflessione strategica su sport ed innovazione può solo partire dal Sistema Trentino ma deve allargarsi al Sistema Italia (il dibattito e la candidatura per le Olimpiadi 2026 sono formativi, soprattutto mentre il CIO e i Giochi ...

comune di trento * Festival dello sport : i provvedimenti viabilistici e le modifiche al trasporto pubblico - : ... ' i veicoli utilizzati per operazioni di pronto soccorso anche se non in svolgimento delle proprie funzioni operative; ' i veicoli del Comitato organizzatore de "Il Festival dello sport" muniti di ...

Festival dello Sport - Schiavone e Vinci : generazione nella storia : E la comune esperienza in nazionale, l'opportunità del confronto interno e con le più forti del mondo finisce per cementare un gruppo granitico, stimolando la crescita personale e tecnica di ciascuna ...

Festival dello sport - una sfilata di big : da Tortu a Bebe Vio - da Guardiola alla Pellegrini : Il mondo della scienza e della tecnologia avrà un polo dedicato, il Tech Dome, con incontri, eventi esperienziali dedicati alle nuove tecnologie, la presenza di start up e workshop. Anche il Muse si ...

Al via il Festival dello Spettatore : Il pubblico in sala tra cui gli studenti del "Colonna", darà vita a un confronto che decreterà quale degli spettacoli verrà ospitato dall'edizione 2019 del Festival. Alle 14 Spettatori la gran ...

Trento - grande attesa e ricco programma per il Festival dello Sport - : E altri campioni di quella mitica squadra IL CALCIO, LO Sport RECORD NEL MONDO Gianni Infantino, presidente della Fifa, Aleksander eferin, presidente dell'Uefa, Andrea Agnelli, presidente dell'Eca e ...

Festival dello Sport : Milito - Zanetti e Moratti. Trento - c'è l'Inter del Triplete : Massimo Moratti ha risposto subito presente. Ma accanto al presidente di allora, a Marco Tronchetti Provera e a capitan Zanetti non poteva mancare chi - a suon di gol, 30 - ha di fatto messo la firma ...

