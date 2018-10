Festival delle Scienze | tre giorni di eventi per la seconda edizione

Festival Miti contemporanei - Calabrò : "alla scoperta del mito e delle nostre radici" : Diversi saranno gli incontri di letteratura, spettacoli teatrali, performance artistiche di vario genere, che avranno luogo all'interno della splendida cornice del nostro patrimonio cittadino che si ...

Destiny 2 pronto ad Halloween - i dettagli su Festival delle Anime Perdute e Foresta Infestata : I primi giorni del mese di settembre sono stati forieri di interessanti convità per Destiny 2: lo sparatutto curato dai ragazzi di Bungie ha infatti compiuto il suo primo anno di vita, e i festeggiamenti non potevano che essere celebrati degnamente con l'avvento sulla scena videoludica di una nuova e sontuosa espansione, I Rinnegati, che ha dato anche il via al secondo anno di contenuti. Un anno che si prospetta essere totalmente diverso da ...

Festival della Cooperazione Internazionale_le scuole ostunesi convergono nel Chiostro per ricordare le vittime delle migrazioni : Bimbi e ragazzi hanno dimostrato questa mattina che un mondo migliore è possibile, celebrando la memoria e difendendo la dignità delle migliaia di migranti vittime di viaggi disumani, che ...

Torna a Palermo dal 17 al 21 ottobre il Festival delle Letterature Migranti - inaugurazione con 'Shoah' di Lanzmann : Torna a Palermo dal 17 al 21 ottobre il Festival delle Letterature Migranti, giunto alla sua quarta edizione, promosso da Palermo capitale italiana della Cultura 2018. Il programma prevede 90 incontri ...

Milano : arriva 'Super - il Festival delle periferie' - tra ospiti sindaco Sala (2) : (AdnKronos) - La festa avrà l'obiettivo di lanciare cinque laboratori itineranti nelle zone interessate dal Piano delle periferie coinvolgendo anche gli altri quartieri a cui sono invitati a partecipare rappresentanti dell’amministrazione, cooperative di abitanti e imprese, sviluppatori, soggetti de

Milano : arriva 'Super - il Festival delle periferie' - tra ospiti sindaco Sala : Milano, 5 ott. (AdnKronos) - Tre giorni dedicati alle periferie e ai mondi che racchiudono: dal 12 al 14 ottobre arriva la prima festa di 'Super, il festival delle periferie', progetto avviato nel 2015 e presentato oggi a Milano. Una kermesse diffusa con un palinsesto che illustrerà` i risultati di

In un Festival tutte le visioni future delle città : Un intero festival dedicato alle visioni future delle città. Con un programma di incontri, dibattiti, mostre e ospiti da diverse città nel mondo torna 'Torinostratosferica Utopian Hours', il primo festival italiano di city making che si terrà a Torino dal 19 al 21 ottobre. Come sede, lo spazio ex industriale recuperato di Q35, in via ...

FeST - guida al Festival delle Serie Tv : Quella per il mondo seriale, ormai, è una passione che sta contagiando tutti. È per quello che è nato (da un’idea dei giornalisti Marina Pierri e Giorgio Viaro) FeST, il FeSTival delle Serie Tv, la cui prima edizione si terrà a Milano (presso Santeria Social Club) dall’11 al 14 ottobre. In programma alcune anteprime molto sfiziose, ma anche incontri con i protagonisti e dj set. E ci sarà anche un padrino: l’attore Flavio ...

Giardini delle Esperidi Festival 2018 - la Calabria che non ti aspetti : ... lo spirito progettuale di Giardini delle Esperidi è costituito da tutta la parte del Festival dedicata ai giovani: mostre, spettacoli teatrali, conversazioni sulla Calabria archeologica, storica e ...

FeST Il programma del Festival delle Serie Tv dall'11 al 14 ottobre a Milano - : In 7 episodi, Who Is America è un racconto satirico potentissimo che ritrae alcuni esponenti della politica e della cultura degli Stati Uniti d'America, la Serie è attesa su Sky Atlantic dal 15 ...

Killing Eve - Sabrina - Kidding e I Medici tra gli appuntamenti de Il Festival delle Serie Tv. Il programma : Il Festival delle Serie Tv (o FeST per gli amici) è pronto ad accogliere i fan della serialità dall'11 al 14 ottobre a Milano presso il Santeria Social Club dove troveranno incontri, proiezioni e dj set notturni tutto dedicato al mondo delle Serie tv internazionali ma anche italiane con vocazione internazionale come la seconda stagione de I Medici. Flavio Parenti sarà il padrino di questa Festa delle Serie tv pensata dai Marina Pierri e ...

A Bari il "Festival delle buone pratiche" di Urbact : Talk e Musica: dialoghi tra protagonisti del mondo della cultura sul rapporto tra arte, cultura e città e showcase musicale. Una festa di quartiere per riscoprire i luoghi e i protagonisti dei ...

Vigoleno in fermento - il 29 e 30 settembre il Festival delle birre artigianali e del buon vino : Il tutto arricchito da spettacoli musicali e animazioni per le vie del borgo, dove sarà tra l'altro allestito un mercatino di artigianato. I ristoratori locali partecipano all'evento creando menu ...

Seconda edizione del Festival delle Pro Loco : Uno straordinario appuntamento che vedrà protagonista il mondo laborioso e creativo delle Pro Loco e dei propri associati. A rappresentare la Lucania il presidente Unpli Basilicata Rocco Franciosa, i ...