Festival della Scienza Fasano 2018 | confronto tra politica | cittadini e scienza

Sky Arte Festival 2018 (12 e 13 Ottobre) a Palermo - capitale italiana della cultura : Sky sceglie Palermo per il Festival di Sky Arte e porta sul territorio una serie di iniziative dedicate alla città. Il capoluogo siciliano, capitale italiana della cultura per il 2018 e sede della biennale europea d’Arte nomade contemporanea Manifesta 12, ospiterà il 12 e il 13 ottobre attività, incontri, proiezioni e concerti in alcuni dei luoghi più si...

IX Festival della Diplomazia : Le Linee Rosse di e con Federico Rampini : 'Ogni crisi vicina e lontana ci costringe a capire la fisicità del mondo in cui viviamo - racconta Rampini -. La geografia e la storia come le abbiamo studiate non ci bastano più. Un po' perché il ...

Festival di Sanremo : Andrea Bocelli e figlio super ospiti della prima puntata? Leggi l’indiscrezione : Festival di Sanremo: Andrea Bocelli e figlio super ospiti della prima puntata Pare che Claudio Baglioni abbia già le idee L'articolo Festival di Sanremo: Andrea Bocelli e figlio super ospiti della prima puntata? Leggi l’indiscrezione proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

ActionAid e Cittadinanzattiva : al via oggi il Festival della partecipazione : Agli eventi del Festival si cercheranno un po' di risposte attraverso tavole rotonde e spettacoli. Si parte oggi pomeriggio alle 17.30 con l'inaugurazione e l' incontro con Riccardo Fraccaro, ...

Overtime Festival 2018 - OA Sport cala il tris! L’apoteosi della Redazione a Macerata : miglior sito di sport : Non c’è due senza tre. OA sport ha vinto per il terzo anno di fila il premio come “miglior sito di sport” all’Overtime Festival 2018 di Macerata, nella sezione “sport individuali”. Un’affermazione di grande prestigio che arriva dopo quelle del 2016 e 2017. Come si suol dire, vincere è difficile, ripetersi lo è ancora di più. E questo conferisce ancor più valore ad un titolo che onora il lavoro quotidiano ...

Festival della partecipazione : L'Aquila chiama - la cittadinanza si attiva : Nella città simbolo delle terre terremotate, dall'11 al 14 ottobre, la nuova 'fabbrica delle idee' per una nuova partecipazione civica. Oltre 50 eventi negli spazi pubblici tra conferenze, laboratori, dibattiti, musica

Ermal Meta dona il calco della mano al Museo del Festival di Sanremo con altri cimeli : Ermal Meta dona il calco della mano al Museo del Festival di Sanremo. Questo è l'ultimo gesto dell'artista di Fier per la kermesse che ha vinto a febbraio del 2018 in duetto con Fabrizio Moro, con il quale ha cantato Non mi avete fatto niente. Il calco sarà presente al Museo che ha sede all'interno del Casinò. Oltre al calco della sua mano, che è entrato a far parte della collezione da ottobre, Ermal Meta ha anche deciso di donare altri ...

Internet Festival 2018 : Blockchain - Datacrazia - Gamebox. Il programma della ottava edizione - : ... Comune di Pisa, Provincia di Pisa, CNR, Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant'Anna, Camera di Commercio di Pisa, Festival della Scienza e Fondazione Sistema Toscana. I ...

Festival della Cooperazione Internazionale_le scuole ostunesi convergono nel Chiostro per ricordare le vittime delle migrazioni : Bimbi e ragazzi hanno dimostrato questa mattina che un mondo migliore è possibile, celebrando la memoria e difendendo la dignità delle migliaia di migranti vittime di viaggi disumani, che ...

Bocelli e Puccini dialogano grazie alla magia degli ologrammi al Festival Internazionale della Robotica a Pisa : Uno spettacolo assolutamente inedito tra musica, tecnologia avanzata e un pizzico di magia quello andato in scena mercoledì sera al Teatro Verdi di Pisa nella serata conclusiva del 2° Festival della ...

Torna il Festival della Cooperazione internazionale : tutti gli appuntamenti : Il Festival propone inoltre un torneo di calcetto per squadre dei Centri di Salute Mentale, mostre fotografiche e pittoriche, spettacoli e il corso di formazione 'Progettare per Cooperare'. Il ...

Diano Marina. I sommozzatori del C.N. e S. e la camera iperbarica della Polizia di Stato al WindFestival : Si chiude oggi il Windfestival di Diano Marina, evento che ha visto come protagonisti appassionati degli sport acquatici provenienti da tutto il mondo. Anche la Polizia di Stato ha partecipato alla manifestazione, facendo arrivare per l'occasione la camera iperbarica in uso al Centro Nautico e sommozzatori di La Spezia, unico esemplare nel suo ...

Il Festival della carne dei cani - Le Iene e Il Fatto mostrano l'assurda mattanza degli animali : Sono immagini drammatiche, orribili, difficili da guardare. Ma fanno nuova luce su una pratica terribile che, annualmente, indigna gran parte del mondo. E' la mattanza dei cani in atto a Yulin, in Cina, dove tutti gli anni migliaia di cani ma anche di gatti vengono macellati per poi essere mangiati. In questa località ubicata nel sud del Paese ...

