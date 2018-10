Ferrovie dello Stato e Alitalia | biglietto unico per treno e aereo

Alitalia - piano da 2 miliardi con Ferrovie dello Stato. Si cerca un socio cinese : L’obiettivo del Governo è costituire una compagine dove il Mef possa entrare con una quota attorno al 15 per cento, affiancata da gruppi pubblici come Ferrovie dello Stato, ma anche altre aziende di Stato in corso di definizione. Ci sarà, almeno secondo le attese del Governo, un socio strategico estero...

Ferrovie dello Stato - nuove assunzioni per 1100 posti/ “Lavora con noi” : scadenze e info candidature : Ferrovie dello Stato, più di 1000 assunzioni previste in Rfi. Più della metà dei posti di lavoro saranno assegnati già quest'anno, spiegano i sindacati(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 11:35:00 GMT)

India - è il giorno del concorso “più grande del mondo” : 23 milioni di candidati per 90mila posti nelle Ferrovie dello Stato : Ventitré milioni di candidati per 90mila posti di lavoro. Millecinquecento sedi d’esame sparse in tutto il Paese, oltre 37 milioni di euro per allestire la gigantesca macchina che servirà al regolare svolgimento del concorso. Si tiene in India la più grande selezione al mondo, almeno stando a quanto scrive il Times of India, per assumere macchinisti, tecnici, operai, elettricisti, impiegati, falegnami e guardarobieri alle Indian Railways, ...