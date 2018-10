Federico Moccia | “Se un uomo decide di uccidere la moglie… la colpa è pari” Melissa P

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 ottobre 2018) “Caro, sul femminicidio sbagli”. A parlare contro il regista, che dalle pagine del Corriere della Sera il 10 ottobre aveva commentato il fenomeno della violenza maschile con un articolo dal titolo “Tutte le volte che la violenza è nemica dell’amore”, è la scrittriceP. In particolare, a spingere l’autrice di “100 colpi di spazzola prima di andare a dormire” a rispondere al collega, è un passaggio del pezzo che sinteticamente, scrive la Panarello, sosterebbe che “se una donna muore per mano di un, laè di entrambi“. “Se undi una certa etàdila moglie o la compagna di una vita, perché magari è deluso dal fatto che certe dinamiche di coppia siano cambiate, perché il suo progetto di vita si è interrotto e con esso la complicità che c’era, o perché magari non si ...