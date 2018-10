Fed | Trump non vuole silurare Powell ma potrebbe farlo per giusta causa?

Trump : "Sui tassi la Fed è impazzita" : Ieri The Donald è tornato sul tema, facendo sapere che potrebbe fare 'molto di più' per danneggiare ulteriormente l'economia cinese. Il mese scorso Trump ha imposto tariffe per quasi 200 miliardi ...

Trump contro Fed - Roubini : 'aspettate di vedere cosa accadrà nel 2020 - quando Pil rallenterà a 1%' : L'economista Nouriel Roubini commenta gli attacchi del presidente americano Donald Trump contro la Federal Reserve, accusata due giorni fa di essere impazzita.

Wall Street : altra chiusura in forte calo - Trump attacca la Fed : New York, 11 ott., askanews, - All'indomani di un poderoso sell-off, gli indici a Wall Street hanno archiviato un'altra seduta di vendite ma poteva andare peggio vista l'accelerazione al ribasso ...

Trump insiste : Fed aggressiva sui tassi : 21.50 "E' ridicolo quello che la Fed sta facendo. E' troppo aggressiva e sta facendo un grande errore". Così Donald Trump che in un'intervista a Fox torna ad attaccare la Fed sui tassi. Ma aggiunge: "Non licenzierò" il presidente della Fed Jerome Powell, sono "deluso". E Larry Kudlow,consigliere economico della Casa Bianca,cerca di smorzare le polemiche: "Tutti sappiamo che la Fed è indipendente. Trump non sta dettando la politica della banca ...

Wall Street in difficoltà - Trump attacca : "Colpa della Fed impazzita e fuori controllo" : Wall Street in altalena cerca di girare pagina e interrompere la serie negativa. Dopo il mercoledì nero, la seduta peggiore degli ultimi otto mesi, la borsa americana tenta il rimbalzo ma senza grandi successi: la giornata è caratterizzata da un'elevata volatilità dopo i cali registrati sulle piazze finanziarie asiatiche e del Vecchio Continente. Il presidente Donald Trump non ha dubbi: la correzione a Wall Street è ...

Fed - Trump : non licenzierò Powell - ma sono deluso : New York, 11 ott., askanews, - 'Non licenzierò [Jerome] Powell, ma sono deluso'. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, continua ad attaccare la Fed e il suo governatore, scelto da lui per ...

Trump ha criticato la Fed dopo la caduta degli indici azionari - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per la caduta della borsa ha detto che la Federal Reserve "è impazzita" a causa di un aumento del tasso di interesse. "Penso che la Fed si sbagli. Sono ...

Usa - Trump attacca Federal Reserve : politica su tassi troppo aggressiva : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nuovamente criticato Federal Reserve, accusandola di essere 'troppo aggressiva' nella politica monetaria e di stare facendo un grosso errore sui tassi d'interesse. La fed sta facendo 'un po' troppo la furba', ha detto Trump in un'intervista al programma 'Fox & Friends'. 'Stanno facendo ...

USA - Trump torna ad attaccare la Fed : "E' troppo aggressiva - grande errore" : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , torna ad attaccare la Federal Reserve e, stavolta, lo fa ai microfoni di Fox News. La Fed sta facendo "un po' troppo la furba" - afferma l'inquilino ...

Trump : Fed troppo aggressiva - sta facendo un grosso errore : New York, 11 ott., askanews, - 'Fed troppo aggressiva, sta facendo un grosso errore'. Lo ha detto a Fox News il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che continua ad attaccare la scelta della ...

Fed - piovono critiche dopo le accuse di Trump : ... ha spiegato che " le Borse vanno su e giù" e che quanto sta accadendo a Wall Street è una normale correzione che il mercato può assorbire senza problemi "dati i buoni fondamentali dell'economia a ...

Bufera sui mercati : Trump torna all'attacco della Fed - analisti - : Sui mercati è andata in scena ieri una tempesta. E per una volta il motivo delle tensioni non è stata l'Italia, ma il movimento è partito dagli Stati Uniti. "Il calo sembra essere stato innescato dai ...