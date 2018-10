Fasano | parte il Festival della Scienza | ecco il programma

Pallamano - Serie A maschile 2018/19 : Fasano parte col piede giusto - male Bologna : E’ partito questo fine settimana il campionato 2017/2018 della Serie A di Pallamano maschile, che come al solito ha riservato molto spettacolo, grazie anche al ritorno al girone unico a 14 squadre, per una formula molto più emozionante e ricca di scontri d’alta classifica. Iniziamo il nostro recap dai campioni in carica dell’Acqua&Sapone Fasano, capaci di sconfiggere 32-24 il Brixen, grazie alle 7 reti del neo-acquisto ...